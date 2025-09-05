Логотип новостного портала Прогород
В Коми 5 сентября температура воздуха прогреется до +21 градуса

Сыктывкарцев сегодня ожидает переменная облачность и комфортная температура до +21 °C. По данным синоптиков, преимущественно без осадков, ветер слабый, северных направлений.

В большинстве районов Республики Коми 5 сентября установится схожая погода. Теплая, как для начала осени, температура сохранится, а осадки маловероятны.

Подробнее по городам:

  • Ухта: ночью +3…+5 °C, днем +19…+21 °C, переменная облачность, без осадков, ветер переменный, слабый.
  • Печора: ночью +1…+3 °C, днем +17…+19 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман, ветер переменный, слабый.
  • Воркута: ночью +4…+6 °C, днем +14…+16 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман, ветер юго-западный, западный, слабый.
  • Усинск: ночью +3…+5 °C, днем +17…+19 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменный, слабый.
  • Инта: ночью +2…+4 °C, днем +17…+19 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменный, слабый.
  • Усть-Цильма: ночью +4…+6 °C, днем +18…+20 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменный, слабый.
  • Вуктыл: ночью +3…+5 °C, днем +18…+20 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменный, слабый.
  • Троицко-Печорск: ночью +5…+7 °C, днем +19…+21 °C, переменная облачность, без осадков, ветер переменный, слабый.
  • Объячево: ночью +6…+8 °C, днем +18…+20 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный.

Жителям Воркуты и Печоры стоит быть особенно внимательными на дорогах в утренние часы из-за возможного тумана.

