В Коми 5 сентября температура воздуха прогреется до +21 градуса
- 06:30 5 сентября
- Инесса Богатая
Фото "Про Город"
Сыктывкарцев сегодня ожидает переменная облачность и комфортная температура до +21 °C. По данным синоптиков, преимущественно без осадков, ветер слабый, северных направлений.
В большинстве районов Республики Коми 5 сентября установится схожая погода. Теплая, как для начала осени, температура сохранится, а осадки маловероятны.
Подробнее по городам:
- Ухта: ночью +3…+5 °C, днем +19…+21 °C, переменная облачность, без осадков, ветер переменный, слабый.
- Печора: ночью +1…+3 °C, днем +17…+19 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман, ветер переменный, слабый.
- Воркута: ночью +4…+6 °C, днем +14…+16 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман, ветер юго-западный, западный, слабый.
- Усинск: ночью +3…+5 °C, днем +17…+19 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменный, слабый.
- Инта: ночью +2…+4 °C, днем +17…+19 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменный, слабый.
- Усть-Цильма: ночью +4…+6 °C, днем +18…+20 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменный, слабый.
- Вуктыл: ночью +3…+5 °C, днем +18…+20 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменный, слабый.
- Троицко-Печорск: ночью +5…+7 °C, днем +19…+21 °C, переменная облачность, без осадков, ветер переменный, слабый.
- Объячево: ночью +6…+8 °C, днем +18…+20 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный.
Жителям Воркуты и Печоры стоит быть особенно внимательными на дорогах в утренние часы из-за возможного тумана.