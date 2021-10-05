В России введут новые требования к зарплате учителей

В России готовят постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов. Пилотный проект будет запущен в шести регионах, пишут “РИА Новости”.

Валентина Матвиенко отметила, что в некоторых регионах низкая зарплата серьезно подрывает престиж профессии.

"Другое негативное следствие — межрегиональная миграция педагогов, их переток из субъектов Федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше. В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей", - добавила она.