В России предложили собирать биометрию у таксистов и водителей каршеринга

Минцифры предложило расширить список случаев идентификации с помощью биометрии, включив в него водителей такси и каршеринга. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Об этом сообщает «Российская газета».

- Случаями осуществления сбора и обработки биометрических персональных данных являются идентификация водителей легкового такси и идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам (каршеринг), - говорится в документе.

Собирать и обрабатывать биометрические данные также планируется у участников собраний гражданско-правового общества и для прохода на территорию организаций, в том числе финансового рынка.

Если изменения утвердят, то они начнут действовать с 1 января 2022 года.