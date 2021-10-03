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Раки окажутся в центре внимания, а Рыбы помогут людям: гороскоп на 4 октября

Раки окажутся в центре внимания, а Рыбы помогут людям: гороскоп на 4 октября

03 октября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Раки окажутся в центре внимания, а Рыбы помогут людям: гороскоп на 4 октября Фото из архива PG11.ru
Узнайте, что приготовили вам звезды

Овен

Хорошо налаживать деловые связи, укреплять партнерские отношения. Любовные победы будут даваться легко. Во второй половине дня удачно ходить по магазинам. Старайтесь не переедать!

Телец

День хорош для массажа, водных процедур. Нужно заняться закаливанием организма, прохладная вода окажет благотворное действие на организм и способна излечить многие недуги.

Близнецы

Мобильность и последовательность поможет разобраться в сложных проблемах. Будьте уверенны в себе, смело реализуйте свои творческие замыслы, но не забывайте, что они должны быть реальны и обдуманны.

Рак

Вы можете оказаться в центре внимания, вокруг вас могут возникнуть сплетни и слухи. Возможно, ваши успехи не дают покоя кому-то из ваших недоброжелателей. В этом случае проявите благородство и терпение, не идите на поводу у своих обидчиков. Ведь они только и ждут, чтобы вы оступились.

Лев

Не старайтесь исправить окружающий мир, он все равно несовершенен. Вы только потеряете время и потратите силы и нервы. Возможны различные задержки в поставке и срывы договоров.

Дева

Ко всем делам вы будете склонны относиться с фантазией и выдумкой. Это прекрасное время для расцвета романтических отношений. Если вы влюблены, то попробуйте сделать приятный сюрприз любимому человеку или удивите его чем-нибудь.

Весы

Сегодня попытайтесь взглянуть на свою жизнь со стороны и сделать правильные выводы из того, что с вами происходит. Есть возможность начать новый отчет, повернуть свою жизнь в нужную сторону. Но для этого нужно понимание новых внутренних мотивов.

Скорпион

Возможен успех в интеллектуальных занятиях. Сегодня вы защищены высшими силами, поэтому и сами будьте благосклонны к другим людям. Возможен неожиданный доход или приятная встреча, подарок.

Стрелец

Это день соблазнов, как в бизнесе, так и в личной жизни. Подумайте, стоит ли идти на риск. Возможно, что, получив малое, вы потеряете большое. Есть опасность потерять покровительство, репутацию, деньги.

Козерог

Прекрасное время для оздоровления организма. Сегодня можно начинать любые диеты и комплекс дыхательных упражнений. Дела будут продвигаться быстро, могут решиться старые проблемы, вернуться старые долги.

Водолей

В этот день очень приятны будут встречи со старыми друзьями, совместные походы в культурные учреждения и на массовые мероприятия. Возможно получение незначительного дохода и небольшие успехи в карьерном росте.

Рыбы

Очень удачный день. Хорошо делать покупки, вкладывать деньги. Сегодня хорошо помогать людям, это вернется сторицей. Знакомства, заведенные в этот день, могут весьма пригодиться. Не стоит посещать стоматолога.

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