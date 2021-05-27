Вечером 26 мая тепловоз у ж/д платформы в Эжве наехал на 16-летнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу через ж/д пути. Оказалось, что за последние годы произошло немало схожих случаев именно на отрезке Човью-Койты. Портал PG11.ru попытался разобраться, в чем могут быть причины. Для неверующих в тонкие материи, есть научное объяснение.

Происшествия

2021 год

3 февраля 2021 года в районе станции Човью около 13.45 под поезд попала женщина. В 13:58 от и.о начальника ж/д станции «Човью» поступило сообщение о том, что на 87 км перегона «Човью–Эжва» машинист тепловоза автомотрисы применил экстренное торможение. Оказалось, что при движении по железной дороге машинист за один километр увидел вдоль путей человека. При приближении к пешеходу он стал подавать звуковые сигналы, предупреждающие об опасности, но человек не отреагировал. Наезда избежать не удалось. Погибшей оказалась женщина на вид 30-40 лет - жительница Човью. Позже ее опознал отец. Тормозной путь автомотрисы составил 200 метров.

2020 год

2 июня 2020 года в Эжве поезд сбил пешехода. Происшествие случилось около платформы на станции Койты в 7 утра. На переходе в поселок Строитель поезд сбил мужчину. Как сообщают местные жители, он был в наушниках и, вероятно, не знал о приближении поезда.

2019 год

6 июля 2019 года в Сыктывкаре тепловоз насмерть задавил рабочего. Трагедия произошла на тупиковых путях возле станции Човью в 23:10. Погибшим оказался 34-летний составитель поездов. Мужчина нарушил технику безопасности и попал под тепловоз. От полученных травм он скончался.

3 июня 2019 года под поезд угодил 16-летний подросток. Все произошло около 17:20 на 84-ом километре ж/д перегона станции Човью-Койты. Спасти подростка было уже невозможно, поэтому медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть. Как и почему горожанин оказался в такой ситуации, неизвестно.

1 января 2019 года под маневровый локомотив на 80 километре 3-6 пикета ж/д станции Човью-Койты в Сыктывкаре попал 50-летний мужчина. Мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте. Он получил страшные травмы, после чего его доставили в Эжвинскую больницу, где он скончался. Медики также отметили, что всего за два дня до трагедии сыктывкарец выписался из травматологии Эжвинской больницы, где ему сделали сложную операцию на бедре.

2018 год

7 мая около 8 утра в Эжве поезд насмерть сбил женщину. Она перебегала через ж/д пути в неположенном месте, где попала под вагон-мотрису (самоходный вагон - прим. ред.). При этом машинист машинист её видел и пытался затормозить, он подавал предупреждающий сигнал. Трагедии избежать не удалось: женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась.

Човью-Койты - отрезок железной дороги между одноименными станциями. Станция Човью берет свое название от реки, протекающей в том районе, станция Койты получила название от старичного озера Койты, которое находится на правой стороне Вычегды в 4 км северо-восточнее от Эжвы.



Станция Човью. Фото wikimapia.org

Очень нехорошее место

Немногие знают, что в верховьях реки Човью у коми-зырян запрещалось рубить лес. По легенде, там в омуте когда-то утонули девушки. После этого случая на ветках больших сосен стали видеть сидящую девушку с длинными волосами и в белой одежде, которая непрерывно пряла. Если ночью луну закрывали облака, девушка пронзительно свистела и кричала: «Белая, свети!», после чего облака сразу же расходились. Из-за неё этот лес и считался заповедным.

Легенды легендами, но с этим местом связаны и исторические достоверные события. В 1932–1942 годы в Нижнем Чове находился лагерь для нескольких тысяч неугодных режиму священников и политических заключенных. Информационный центр при МВД по Республике Коми до сих пор хранит дела на репрессированных: личные данные, пофамильные списки, отпечатки пальцев. В нашу республику, как правило, высылались кулаки, немцы, литовцы, репатрианты, «власовцы». В личных делах репрессированных можно увидеть трагические судьбы людей той эпохи.



Из дела француза Михаила Лорис-Меликова, который был осужден по политическим мотивам в 1934 году и сослан в лагеря Коми. Фото 11.мвд.рф



Из лагеря в Човью по старому мосту приговоренных вели на расстрел. Хоронили их неподалеку: в лесном массиве в окрестностях слободы Нижний Чов (неподалеку от дороги Сыктывкар – Эжва). В 1970-е на этом месте находился гравийный карьер. При заборе грунта рабочие неоднократно обнаруживали человеческие останки. Из-за частых ДТП в этом районе место в народе стали называть «Долина смерти».

В 2001 на этом месте установили деревянный поклонный крест с табличкой: «Сей крест установлен на месте массовых репрессий в 30-е годы в память о всех невинно убиенных». Его освятил епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим.

Как пишет газета «Трибуна», биологи Коми научно­го центра тоже не исключают наличие «небла­гоприятных мест» в этом районе. По словам ученых, концентрация от­рицательной энергии вполне возмож­на в так называемых зонах тектонических разрушений. Участок Сыктывкар–Эжва находится на том месте, где ког­да-то была долина пpa-Cысолы. А так как река сама вы­бирает русло, не исклю­чены подземные линейные трещины. Места с неблагоприятной энергетикой вызывают у людей чувство страха, беспокойство, тревожность, затуманивают сознание. Воздействие таких зон на психику человека временами усиливается: это зависит от времени суток, положения луны и т.д.

Что именно заставило погибших людей неспешно бродить по ж/д путям и не реагировать на сигналы приближающегося поезда, мы никогда не узнаем.

Будьте осторожны и соблюдайте правила поведения на железной дороге!