Названы три самых некачественных товара в России

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что производители чаще всего нарушают правила при изготовлении меда, пельменей, а также школьной формы. Об этом представитель ведомства сообщил в интервью «Известиям».

В российском меде содержится высокий уровень антибиотиков, отметил глава Роскачества. По словам Протасова, сейчас этой темой занимаются Минсельхоз и Россельхознадзор. Они призывают пасечников правильно лечить пчел.

Еще один продукт, который часто бывает некачественным - это пельмени. Дело в том, что для них нужен особый режим хранения при производстве.

Также глава Роскачества рассказал и о нарушениях в легкой промышленности: школьная форма часто не удовлетворяет требованиям. К примеру, при ее изготовлении используют синтетические материалы или ткань не пропускает влагу.