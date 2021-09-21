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«Лукойл-Коми» оштрафовали за загрязнение пастбищ нефтью

«Лукойл-Коми» оштрафовали за загрязнение пастбищ нефтью

21 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
«Лукойл-Коми» оштрафовали за загрязнение пастбищ нефтью Фото ТАСС
Компанию наказали на 200 тысяч рублей

На основании информации, поступившей из Усинского городского отдела по охране окружающей среды, в июне 2021 года Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало и расследовало нарушения земельного законодательства, допущенные нефтедобывающим предприятием ООО «Лукойл-Коми».

Было установлено, что при разгерметизации нефтесборного коллектора, принадлежащего предприятию,  произошло загрязнение нефтепродуктами реки Колва, а затем загрязенные воды реки подтопили земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для пастбищ и расположенные в селе Колва.

В ходе осмотра земельного участка было установлено, что на стволах кустарников, произрастающих по границе участка, отчетливо видны маслянистые следы темно-коричневого цвета со специфическим запахом нефтепродуктов. На части земельного участка, покрытой травянистой растительностью, выявлены пятна и вкрапления нефтепродуктов маслянистой консистенции темно-коричневого цвета со специфическим запахом нефтепродуктов. Часть участка очищена от нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения почвы нефтепродуктами составила 2857 м2.

За невыполнение обязательных мероприятий по защите земель и охране почв нефтедобывающее предприятие было привлечено Управлением Россельхознадзора к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей. Выдано предписание устранить выявленные нарушения в срок до 1 октября 2021 года.
 

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Экология

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