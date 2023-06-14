Ядовитый "Мистер сидр", перекрытые улицы, продажа метеорита: громкие новости в Коми

Пьяные мужчина с топором, пожар на полигоне, ядовитый “Мистер сидр” и метеорит за 10 миллионов рублей — одни их самых громких новостей Республики Коми за прошедшую неделю. “Про Город Сыктывкар” сделал подборку наиболее обсуждаемых тем. Целую деревню в Коми закрыли на карантин. В населенном пункте Пожегдин в Усть-Куломском районе у домашнего скота нашли бруцеллез. Эта болезнь также опасна для человека. Положительные пробы выявили у 41 животного. В районе запретили проводить сельскохозяйственные ярмарки.

10 июня в Воркуте загорелся полигон с твердыми отходами. Такое произошло не в первый раз — ранее возгорание было в декабре 2022 года. Площадь горения составила 350 тысяч квадратных метров.

На прошлой неделе всю России всполошила новость о гибели людей из-за отравления спиртным напитком “Мистер сидр”. В Коми подобных инцидентов не зафиксировано. Однако, в Сыктывкаре для проверки изъяли 90 литров этого опасного напитка. Эксперты не обнаружили смертельных примесей в сидре.

5 июня в Сосногорске нашли мертвой 16-летнюю девушку. Как известно она была курсантской кадетской школы. Причины гибели подростка не уточняются.

В Воркуте водителя ВАЗа сбил сразу двух детей прямо на пешеходном переходе. Авария случилась 9 июня, автомобиль не стал уступать дорогу пешеходам. В итоге произошло столкновение. Двое подростков получили серьезные травмы и были госпитализированы.

В Ухте продают метеорит весом в 31 килограмм за десять миллионов рублей. Житель Коми готов отдать камень за дорогой автомобиль.

В Сыктывкаре из-за спортивных мероприятий перекрыли сразу несколько улиц. Из-за этого произошли километровые пробки в столице Коми. Некоторые даже не успели попасть на свой рейс самолета.

8 июня в столице Коми водитель автобуса №17 не заметил выходящую из салона пассажирку и зажал ее руку дверьми, после чего несколько метров протащил женщину по дороге. Инцидент произошел возле остановки около поликлиники №3 по улице Коммунистическая.

2 июня в Усинске пьяный мужчина стучался топором в дверь к соседу. Оказалось, что житель Коми так делал уже несколько раз из-за личной неприязни. На мужчину могут возбудить уголовное дело.