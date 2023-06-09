В Сыктывкаре проверили изъятый “Мистер сидр” на безопасность

Как рассказали в региональном МВД, появились детали результатов проведенной экспертизы образцов пивного напитка “Мистер сидр”, который изъял из оборота Роспотребнадзор. 7 июня правоохранители совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора нашли на одном из оптовых складов в Сыктывкаре остатки пивного напитка “Мистер сидр” в количестве около 90 литров. Выявленный товар тут же изъяли из оборота и отправили на исследование.

В результате проведенных исследований, специалисты не обнаружили в остатках пивного напитка каких-либо опасных примесей.

Также стражи правопорядка продолжают осуществлять рейд по торговым точкам, которые реализуют спиртосодержащую продукцию, включая пиво и слабоалкогольные напитки. Во время последнего обхода правоохранители проверили более 45 торговых точек.