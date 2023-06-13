"Пробки ужас": сыктывкарцы не успели на самолет из-за перекрытых дорог в "Велоночь"

Сыктывкарцы пожаловались на плохо организованную акцию “Велоночь”. Из-за перекрытых дорог несколько человек не успели попасть на рейс самолета. Журналист издания “Про Город” узнал мнение горожан.

Напомним, акция “Велоночь” прошла в Сыктывкаре 11 июня в 19:00. Из-за этого события перекрыли сразу несколько улиц, а некоторые автобусы завершили свою работу в 17:00.

Большинство горожан добиралось с работы до дома пешком, преодолевая десять километров.

“Мы после работы с Орбиты до Лесозавода топали пешком. Спасибо городу”, — жалуется в социальных сетях Ольга Рубцова.