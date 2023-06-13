"Пробки ужас": сыктывкарцы не успели на самолет из-за перекрытых дорог в "Велоночь"

Сыктывкарцы пожаловались на плохо организованную акцию “Велоночь”. Из-за перекрытых дорог несколько человек не успели попасть на рейс самолета. Журналист издания “Про Город” узнал мнение горожан.
Напомним, акция “Велоночь” прошла в Сыктывкаре 11 июня в 19:00. Из-за этого события перекрыли сразу несколько улиц, а некоторые автобусы завершили свою работу в 17:00.
Большинство горожан добиралось с работы до дома пешком, преодолевая десять километров.
“Мы после работы с Орбиты до Лесозавода топали пешком. Спасибо городу”, — жалуется в социальных сетях Ольга Рубцова.
“Пол города перекопали, вторую половину перекрыли под велосипедистов. Молодцы. Красавцы. Зачет”, — возмущается в тегеграм-канале Александр Крючков.
“Собиралась ехать в район Сысольского шоссе. За 15 минут до выезда прочитала про “Велоночь”, которая почему-то не ночью проходит. Еще и движение перекрыли из-за нее. Пришлось остаться дома”, — написала в соцсетях горожанка.
Некоторым пришлось окольными путями ехать до пункта назначения.
“Из центра в аэропорт проехать было невозможно. Добирались от Орджоникидзе через Дырнос, далее по объездной до поворота на Тыла-ю, Выльгорт, Лесозавод”, — прокомментировала в телеграм-канале сыктывкарка.
Несколько человек не успели попасть в аэропорт из-за пробок.
“Шесть человек опоздали на рейс самолета в Москву 20:40”, — написал в соцсетях Евгений Кораблин.
"Идиоты" организаторы данного мероприятия. Ничего не продумали. Как быть тем, кто в этот день решил улететь в отпуск”? — возмущается Владимир Вишневецкий.
“Пробки ужас! С работы больше часа до дома ехал”, — прокомментировал ситуацию в социальных сетях горожанин.