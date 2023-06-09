В Сыктывкаре из-за "Велоночи" перекроют центральные улицы

В связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня России и Дня города в Сыктывкаре временно перекроют движение некоторых участков дорог. Об этом заявили в пресс-службе столичной мэрии.



Так, Стефановскую площадь закроют для движения транспорта больше, чем на сутки. С 7:00 11 июня до 24:00 12 июня.



Кроме этого, 11 июня состоится "Велоночь". На время её проведения с 16: 00 до 24: 00 водители авто не смогут проехать по следующим участкам дорог: по улице Куратова от ул. Ленина до Октябрьского проспекта, по Октябрьскому проспекту от ул.Куратова до ул. Димитрова, по улице Димитрова от Октябрьского проспекта до ул. Морозова, по улице Морозова от ул. Димитрова до Сысольского шоссе, по Сысольскому шоссе от ул. Морозова до ул. Пушкина, по улице Пушкина от Сысольского шоссе до ул. Интернациональная, по улице Интернациональной от ул. Пушкина до ул. Куратова, по улице Куратова от ул. Интернациональной до ул. Ленина.



Напомним, в этом году впервые специальными гостями праздника станут экстремалы из столицы России с велошоу "4СПОРТШОУ". Спортсмены покажут акробатические велотрюки.



Также в рамках праздника состоится фестиваль воздушных змеев. Стать участником можно прямо сейчас, отправив заявку на электронную почту cdlira@mail.ru. При этом для "опоздавших" будет работать стол регистрации прямо на месте проведения фестиваля. В случае, если нет своего воздушного змея, его можно будет купить там же, на празднике.



А вот полюбоваться салютом горожанам в этом году не придётся. Организаторы утверждают, что в 22:00 в городе будет ещё светло, а после этого времени запускать салюты запрещает закон.