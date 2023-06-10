В одной из деревень Коми ввели карантин

В деревне Пожегдин, Усть-Куломского района ввели карантин. Причина – обнаружение бруцеллез у овец и коз. При этом болезнь опасна и для человека.
Во время проведения противоэпизоотических мероприятий, специалисты выявили в одном из хозяйств в деревне Пожегдин положительные пробы у 41 животного. Региональный Минсельхоз отреагировал на инцидент введением карантина на территории этого хозяйства, а также ведомство утвердило план восстановительных мероприятий в очаге.
В Усть-Куломском районе после объявления карантина запретили проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, которые могут быть связаны с перемещением и скоплением животных.
В свою очередь специалисты региональной ветеринарии сообщают, что бруцеллез – хронически протекающая опасная болезнь как для животных, так и для человека.