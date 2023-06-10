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В одной из деревень Коми ввели карантин

В одной из деревень Коми ввели карантинФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В деревне Пожегдин, Усть-Куломского района ввели карантин.  Причина – обнаружение бруцеллез у овец и коз. При этом болезнь опасна и для человека.

Во время проведения противоэпизоотических мероприятий, специалисты выявили в одном из хозяйств в деревне Пожегдин положительные пробы у 41 животного. Региональный Минсельхоз отреагировал на инцидент введением карантина на территории этого хозяйства, а также ведомство утвердило план восстановительных мероприятий в очаге.

В Усть-Куломском районе после объявления карантина запретили проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, которые могут быть связаны с перемещением и скоплением животных.

В свою очередь специалисты региональной ветеринарии сообщают, что бруцеллез – хронически протекающая опасная болезнь как для животных, так и для человека.
 

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