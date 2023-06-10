В одной из деревень Коми ввели карантин

В деревне Пожегдин, Усть-Куломского района ввели карантин. Причина – обнаружение бруцеллез у овец и коз. При этом болезнь опасна и для человека.

Во время проведения противоэпизоотических мероприятий, специалисты выявили в одном из хозяйств в деревне Пожегдин положительные пробы у 41 животного. Региональный Минсельхоз отреагировал на инцидент введением карантина на территории этого хозяйства, а также ведомство утвердило план восстановительных мероприятий в очаге.