В Коми нашли мертвой 16-летнюю курсантку

5 июня в Сосногорске нашли мертвой 16-летнюю девушку. По предварительным данным, она была курсанткой кадетской школы. Об этом сообщает "Комсомольская правда Коми".

По словам жителей Сосногорска, смерть девушки стала шоком для ее родителей. Они верили, что ее ждет светлое и перспективное будущее. Погибшая мечтала поступить в школу МВД. Сотни горожан разделили горе семьи, как свое собственное.