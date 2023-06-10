В Коми автоводитель сбил двух подростков

В Воркуте водитель автомобиля “УАЗ” не заметил двух подростков на пешеходном переходе и сбил их.

Как рассказали в ГИБДД по Коми, авария произошла вечером 9 июня. Мужчина 1988 года рождения, находясь за рулем автомобиля “УАЗ”, передвигался по улице Тиманская в сторону нерегулируемого перекрестка на улице Ленина. Около дома по улице Тиманской, 4, водитель не стал уступать дорогу переходящим по пешеходному переходу подросткам.