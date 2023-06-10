В Коми автоводитель сбил двух подростков

В Воркуте водитель автомобиля “УАЗ” не заметил двух подростков на пешеходном переходе и сбил их.
Как рассказали в ГИБДД по Коми, авария произошла вечером 9 июня. Мужчина 1988 года рождения, находясь за рулем автомобиля “УАЗ”, передвигался по улице Тиманская в сторону нерегулируемого перекрестка на улице Ленина. Около дома по улице Тиманской, 4, водитель не стал уступать дорогу переходящим по пешеходному переходу подросткам.
Из-за ДТП оба несовершеннолетних получили травмы и были госпитализированы. У 15-летнего мальчика медики обнаружили ушибы мягких тканей бедра, плеча, поясницы и головы. 17-летней девочке врачи диагностировали черепно-мозговую травму, но под знаком “вопроса”.
Сам водитель “УАЗа” находится за рулем с 2019 года.