В одном из городов Коми загорелся полигон для твердых бытовых отходов Как рассказали в мэрии Заполярья, на одном из участков полигона ТБО началось открытое возгорание.

Днем 10 июня в Воркуте на одном из участков полигона, предназначенного для изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов. Площадь возгорания составила около 350 тысяч квадратных метров.

Для ликвидации возгорания привлекли специальную технику: два самосвала, бульдозер, два пожарных расчета и два экскаватора.

Также, из-за возгорания одного из участков полигона для твердых бытовых отходов, на всей территории Воркуты начал действовать режим повышенной готовности. Все меры для ликвидации пожара и задымления активно предпринимаются специалистами.