В Сыктывкаре руку пассажирки автобуса зажало дверьми

Сегодня, 8 июня, в столице Коми около 7:50 руку женщины, которая выходила из автобуса, зажало дверьми. По словам очевидцев, водитель закрыл двери раньше, чем пассажирка успела выйти.
Как сообщили свидетели случившегося, автобус двинулся с места и несколько метров протащил «прикованную» к транспорту женщину по земле.
"Пассажиры пытались помочь пострадавшей, а водитель даже не вышел проверить, что случилось!" - возмутился один из прохожих.
Отметим, происшествие случилось на остановке возле Поликлиники №3. Автобус №17 направлялся в сторону железнодорожного вокзала.
Ранее, кондуктор автобуса со скандалом выгнал из салона пожилую женщину, потому что та спросила, на какой остановке ей выходить.