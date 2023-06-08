Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре руку пассажирки автобуса зажало дверьми

В Сыктывкаре руку пассажирки автобуса зажало дверьмииз архива ПроГород Сыктывкар

Сегодня, 8 июня, в столице Коми около 7:50 руку женщины, которая выходила из автобуса, зажало дверьми. По словам очевидцев, водитель закрыл двери раньше, чем пассажирка успела выйти.

Как сообщили свидетели случившегося, автобус двинулся с места и несколько метров протащил «прикованную» к транспорту женщину по земле.

"Пассажиры пытались помочь пострадавшей, а водитель даже не вышел проверить, что случилось!" - возмутился один из прохожих.

Отметим, происшествие случилось на остановке возле Поликлиники №3. Автобус №17 направлялся в сторону железнодорожного вокзала.

Ранее, кондуктор автобуса со скандалом выгнал из салона пожилую женщину, потому что та спросила, на какой остановке ей выходить.

...

  • 0

Популярное

Последние новости