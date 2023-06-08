В Сыктывкаре руку пассажирки автобуса зажало дверьми

Сегодня, 8 июня, в столице Коми около 7:50 руку женщины, которая выходила из автобуса, зажало дверьми. По словам очевидцев, водитель закрыл двери раньше, чем пассажирка успела выйти.

Как сообщили свидетели случившегося, автобус двинулся с места и несколько метров протащил «прикованную» к транспорту женщину по земле.