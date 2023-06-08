В Коми продают метеорит за 10 миллионов рублей

На сайте бесплатных объявлений пользователи предлагают купить метеорит в Коми. Они утверждают, что это ценный предмет и привлечет внимание тех, кто в этом разбирается. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, за сколько можно приобрести необычную вещь и в чем ее особенность.
Пользователь Раммда предлагает купить метеорит в Ухте за 10 миллионов рублей, он пишет, что это хорошая находка для коллекционеров, а также предлагает обмен на равноценный автомобиль:
“Всем Ас'салам Алейкум, продается метеорит, сорт каменный, вес 31 кг, серьезный камень для коллекционеров, не буду много писать, кто разбирается, тот знает, что это такое... Возможен обмен на равноценное авто, камень стоит десять миллионов рублей”.
Еще один продавец метеоритов Аирис из Коми опубликовал объявление, где утверждает, что он нашел камень в реке Печоре. Он предлагает купить необычный предмет за 25 тысяч рублей:
“Продам камень, найден в реке Печора, возможно, метеорит, возможно, просто красивый камень, возможно, кому-то просто принесет счастье. Хорошему человеку он глаз скрасит своей красотой, плохому можно за пазухой носить, также подойдет для ритуальных обрядов”.
Пользователь также отметил, что метеорит помогает избавиться от недоброжелателей:
“Как мы камушек домой принесли, вскоре злые соседи съехали, может, совпадение, а, может, камушек помог”.