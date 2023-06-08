В Коми продают метеорит за 10 миллионов рублей

На сайте бесплатных объявлений пользователи предлагают купить метеорит в Коми. Они утверждают, что это ценный предмет и привлечет внимание тех, кто в этом разбирается. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, за сколько можно приобрести необычную вещь и в чем ее особенность.

Пользователь Раммда предлагает купить метеорит в Ухте за 10 миллионов рублей, он пишет, что это хорошая находка для коллекционеров, а также предлагает обмен на равноценный автомобиль:

“Всем Ас'салам Алейкум, продается метеорит, сорт каменный, вес 31 кг, серьезный камень для коллекционеров, не буду много писать, кто разбирается, тот знает, что это такое... Возможен обмен на равноценное авто, камень стоит десять миллионов рублей”.

Еще один продавец метеоритов Аирис из Коми опубликовал объявление, где утверждает, что он нашел камень в реке Печоре. Он предлагает купить необычный предмет за 25 тысяч рублей: