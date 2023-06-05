В Сыктывкаре мужчина выпал с балкона и впал в кому

В столице Коми с балкона выпал человек. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, что сейчас с мужчиной и как все случилось.
Происшествие случилось 3 июня около 23:00 по адресу Октябрьский проспект, 116. Сначала очевидцы услышали крики, а потом к дому приехала “скорая” и полиция. Оказалось, что с балкона сорвался мужчина.
— Услышала крик девушки “Помогите”, думала, что шутят, — рассказала очевидица.
В прес-службе УМВД России по Сыктывкару рассказали “Про Городу”, что сообщение об инциденте в дежурную часть поступило около 23:05. Полицейские установили, что пьяный мужчина 1997 года рождения после семейной ссоры перелез через перила балкона квартиры, не удержался и упал с высоты. Медики “скорой” госпитализировала мужчину в состоянии комы в республиканскую больницу.
Сейчас полицейскими выясняются все обстоятельства происшествия и устанавливается причина случившегося.
Напомним, что ранее в Сыктывкаре из окна выпала маленькая девочка. Известно, что двухлетняя малышка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Сейчас по этому делу выясняют все обстоятельства и причины происшествия.