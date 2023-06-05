В Сыктывкаре мужчина выпал с балкона и впал в кому

В столице Коми с балкона выпал человек. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, что сейчас с мужчиной и как все случилось.

Происшествие случилось 3 июня около 23:00 по адресу Октябрьский проспект, 116. Сначала очевидцы услышали крики, а потом к дому приехала “скорая” и полиция. Оказалось, что с балкона сорвался мужчина.