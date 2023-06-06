Житель Коми стучался топором в дверь к соседу

Как рассказали в МВД по Коми, в полицию Усинска обратился 26-летний местный житель который рассказал, что ему повредили дверь острым металлическим предметом.

Правоохранители прибыли на место и быстро выявили виновника, который повредил входную дверь своего соседа. Им оказался 47-летний ранее судимый мужчина. Он несколько раз поднимался к квартире своего соседа с топором и наносил удары по двери. Оказалось, что в момент повреждения топором двери своего соседа, мужчина испытывал к владельцу квартиры личную неприязнь и был пьян.