Подорожали или нет товары для детей: отвечают продавцы и мамы Сыктывкара

Власти начали проверку после того, как люди пожаловались, что цены на детские товары внезапно взлетели. Об этом сообщили "Известия" 17 марта. В СМИ пишут, что родителей больше всего поразила стоимость подгузников и молочных смесей. "Pro Город" узнал у сыктывкарских продавцов детских товаров и мам, заметили ли они изменения цен.

В одном из сыктывкарских магазинов детских товаров отметили повышение цен на некоторые товары:

"Больше всего подорожали коляски, мебель и игрушки. Иностранные товары сильно прибавили в стоимости, отечественные – немного. Например, коляска была 28900 рублей, а стала – 46800 рублей", – объяснили в магазине.

Российские интернет-магазины также продают детские товары. Там пачка из 84 подгузников для новорожденных одной из популярных марок 19 сентября 2021 года стоила 870 рублей, сейчас их цена поднялась до 1739 рублей. Получается, что их стоимость за этот период возросла в два раза.

Скриншот с сайта российского интернет-магазина.

Екатерина, мама годовалого ребенка