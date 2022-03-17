Подорожали или нет товары для детей: отвечают продавцы и мамы Сыктывкара

Власти начали проверку после того, как люди пожаловались, что цены на детские товары внезапно взлетели. Об этом сообщили "Известия" 17 марта. В СМИ пишут, что родителей больше всего поразила стоимость подгузников и молочных смесей. "Pro Город" узнал у сыктывкарских продавцов детских товаров и мам, заметили ли они изменения цен.
В одном из сыктывкарских магазинов детских товаров отметили повышение цен на некоторые товары:
"Больше всего подорожали коляски, мебель и игрушки. Иностранные товары сильно прибавили в стоимости, отечественные – немного. Например, коляска была 28900 рублей, а стала – 46800 рублей", – объяснили в магазине.
Российские интернет-магазины также продают детские товары. Там пачка из 84 подгузников для новорожденных одной из популярных марок 19 сентября 2021 года стоила 870 рублей, сейчас их цена поднялась до 1739 рублей. Получается, что их стоимость за этот период возросла в два раза.
Скриншот с сайта российского интернет-магазина.
Екатерина, мама годовалого ребенка
"Заметила, что цены на детские товары подорожали. Особенно это видно по подгузникам: наши стоили 1800 рублей, теперь – 2500, смеси и детская косметика тоже в цене повысились", – рассказала сыктывкарка.
Марина Смирнова, ребенку полгода
Марина Смирнова с дочкой. Фото из личного архива.
"Я заходила в сыктывкарские магазины и не скажу, что на все цены значительно поднялись. Даже по акции еще можно что-то ухватить, это очень радует. Хотя цены в интернет-магазинах – это какой-то ужас, потому что там все в два, а то и в три раза дороже. Особенно возмутила цена на подгузники, именно их повышение я ощутила больше всего. В таком случае придется перейти на самые дешевые. На питание цены я не смотрела. Одежда, конечно, тоже стала дороже, правда, если хорошо поискать, то можно найти недорогие и качественные варианты", – считает Марина.
Юлия Носкова, мама полуторагодовалого ребенка
"Роста цен пока не заметила, но слышала, что подорожали подгузники. Больше всего покупаю для ребенка, как раз подгузники и детские игрушки", – отметила Юлия.
Нам момент публикации комментария от пресс-службы российской сети товаров для детей не последовало. Сейчас в магазинах этой сети развешены объявления с просьбой к покупателям уточнять актуальные цены товара на кассах, или пробивать их в прайс-чекере.