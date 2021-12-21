Сыктывкарский историк: кирпич, из которого строили здание КГПИ, имел большую ценность

«У нас же уже в Сыктывкаре, когда делали набережную, снесли культурный слой в парке, который были интересен археологам, их даже не пригласили», – вспомнил историк.

При сносе чего-то зачастую забывают об исследовательском интересе и о ценности для науки старых зданий. Подобная история произошла во время строительства набережной в Сыктывкаре:

«Возможно, в КГПИ были кирпичи с клеймами. Тогда перед сносом нужно было пригласить экспертов из Национального музея или из Коми научного центра. Они бы понаблюдали, и, может, взяли бы что-то для своих исследований», – заметил Игорь.

Игорь Сажин подтвердил, что ссылается он на постановление 1936 года, которое было найдено в Национальном архиве Коми. Также историк сообщил «Про Городу», что исследовательский интерес при сносе здания Пединститута не попытались удовлетворить.

12 января историк Игорь Сажин опубликовал небольшую заметку о судьбе остатков после сноса самого первого корпуса бывшего КГПИ. Мужчину заинтересовали кирпичи, из которых частично строили здание. По его словам, они взяты от двух самых крупных храмов Усть-Сысольска: Стефановского и Троицкого, когда те сносились большевиками. Портал PG11.ru попытался понять при помощи учёных и музейных работников, стоило ли кирпичу дать вторую жизнь, а также мог ли он представлять культурную и историческую ценность.

«Для меня есть сразу же несоответствие в посте Игоря Сажина. Маловероятно, что от Стефановского храма Усть-Сысольска что-либо использовали для КГПИ. Его разобрали в 1932 году, поэтому к моменту опубликования постановления, его уже не было. Процесс разрушения был быстрый, так как это центральная площадь, которую нужно было наполнить символами новой эпохи. Например, там в это время появилась самая первая версия памятника Владимиру Ленину», – рассказала Анна.

Сотрудник Национального музея Анна Мельникова не согласна с тем, что кирпич использовали от Стефановского храма, она ссылается на его дату разрушения.

А вот Троицкий собор (состоящий из нескольких храмов), по сообщению сотрудника музея, ещё стоял.

«Его разбор продолжался с 1934 года. В 1936 территорию, которую включал в себя Троицкий собор, встроили в состав Парка культуры и отдыха имени Кирова. Скорее всего, кирпич, который использовался для строительства Пединститута, был от Покровской и Троицкой церкви», – предположила Анна.

Анна Мельникова также обращается ко времени строительства церквей и храмов. По её словам, Троицкий собор сооружали в основе своей до 80-х годов XVIII в., а Стефановский храм во второй половине XIX века. За это время технологии изготовления кирпича уже поменялись.

«Я не вижу смысла соединять два разных кирпича в одном объекте. Это могли сделать только в том случае, если кирпич был близок по технологиям. Возможно, до нашего края не дошла революция в изготовлении кирпича, которая произошла в России в середине XIX века», – заметила Анна.

Также сотрудник музея сообщила о значимости для них материальных останков от храмов.

«Кирпич можно поместить в музей, если у него есть клеймо. У предмета сразу появляется огромная значимость, но даже без него этот экспонат был бы ценным для нас. Во-первых, этот предмет может рассказать нам о технологии изготовления кирпича, также мы можем понять производителя. Во-вторых, он является напоминанием о том, что когда-то в нашем городе был Троицкий собор», – сделала вывод Анна.

Завершая беседу с журналистом «Про Города» Анна Мельникова рассказала, что в Национальном музее мало предметов из Троицкого собора, поэтому им было бы интересно получить в свою коллекцию эти кирпичи. Историк Алексей Рогачёв тоже считает, что хотя бы часть от них можно было сохранить для музея.

К обсуждению присоединилась историк Елена Боле. Сообщения Игоря Сажина о том, что стены Пединститута сложены из кирпича от разрушенных храмов, её вначале удивили, но затем породили множество сомнений.

«Сначала было подумала, что факт малоизвестный. Но поразмыслив, вижу, что он малодоказательный. С одной стороны, уважаемым мною Игорем Валентиновичем, цитируется специальное постановление бюро Коми обкома ВКП(б) от 11 июня 1936 г. Но иные документы об его исполнении – отчеты, служебные записки – им не упоминаются. А было ли исполнено это решение? Второй момент – здание, о котором идет речь, было введено в эксплуатацию в 1935 году. Возможно, если допустить, что из кирпичей разрушенных храмов строился пединститут, то это могли быть его пристройки. Знать бы, что именно и где было построено из тех кирпичей. Исторически подтверждающих документов по этому вопросу явно недостаточно», – завершила размышления Елена.

Как видим, Елена Боле сомневается, что кирпичи от храмов Сыктывкара были направлены на строительство КГПИ. Она ссылается на статью Игоря Бобракова из газеты «Республика» о судьбе храмов, которых уже нет в Сыктывкаре. Тогда в 2016 году никаких предположений, что из кирпичей собора строился Пединститут, не озвучивали. А, например, историк Ольга Зезегова со ссылкой на свою студентку рассказывала, что из кирпичей Троицкого собора построили гостиницу «Север» (напротив здания Пожарной каланчи в Сыктывкаре). Прадед ученицы Ольги Зезеговой сообщал о невозможности использовать старые кирпичи повторно. Власти его не послушали и через время здание гостиницы «Север» всё-таки начало разрушаться, именно поэтому в 90-е годы его снесли.

О необходимости сохранять старый кирпич Елена Боле также высказалась.

«Я не уверена, что нашлись бы специалисты, которые смогли бы в общей кладке отличить кирпич XIX века от 1930-х годов. Но если бы до начала работ точно знали, где та самая стена с кирпича от разрушенных храмов, то можно было сохранить её часть», – сообщила Елена.

В этом случае учёный предложила его использовать, как пример сохранения исторической преемственности в качестве инсталляции.

«Установить его можно было не в музее, а например, как это сделано в Воркутинском горном техникуме (горно-экономическом колледже), в парадном фойе. Там, как известно, всех встречает кусок каменного угля. Но история сослагательного наклонения не имеет», – заметила Елена.

Позиция вуза

В СГУ им. Питирима Сорокина не считают, что остатки старого корпуса КГПИ представляли какую-то ценность для науки.

«Из достоверных источников известно, что кирпич был изготовлен в 1930-х годах на кирпичном заводе в местечке Дырнос и никакой культурной или исторической ценности не представляет», – рассказали «Про Городу» в учебном заведении.

Также в вузе сообщили, что все остатки от демонтажа здания были вывезены для утилизации на полигон бытовых отходов. Помимо этого, в ноябре 2021 года вышел репортаж с разбора стен здания КГПИ: «Кирпич рассыпается в прах». В публикации приводится мнение мастера промышленно-монтажных работ Надежды Панюковой:

«Снос здания был неизбежен, перекрытия деревянные, само здание в аварийном состоянии, сохранять там, к сожалению, уже нечего», – сообщила тогда Надежда.

Как видим, при таких крупных стройках и реконструкциях, где могут содержаться останки старины, не стоит торопиться со сносом. Это может породить множество дискуссий. Всегда можно обратиться к организациям, которые охраняют памятники культуры. Специальный человек поможет выявить, что представляет с собой ценность.