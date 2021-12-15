Конец «Мемориала»*: что в Коми думают о резонансном решении суда

«Международный “Мемориал”»* одна из самых старейших некоммерческих организаций в России. Занималась она исследованием политических репрессий в СССР и современной России, а также помогала реабилитировать людей, которые незаконно пострадали от действий власти. Но 28 декабря по решению Верховного суда РФ организацию ликвидировали. Прокуратура обвиняет «Мемориал» в искажении памяти о Великой Отечественной войне и «создании лживого образа СССР как террористического государства». Портал PG11.ru при помощи экспертов разобрался, как это повлияет на «Коми Мемориал», кто является лицом организации, а также, почему власти выступили против старейшего правозащитного общества, созданного самим академиком Андреем Сахаровым.

«Мемориал» в Коми продолжит свою работу.

В 2014 году правозащитный центр «Мемориал»* был признан властями России иноагентом, а в 2016 иноагентом стал и «Международный “Мемориал”»*. А сейчас по решению Верховного суда должны вообще ликвидировать всё, что связано с этими организациями, в том числе и региональные отделения.

С этим не согласен историк, правозащитник, член «Коми Мемориала»* Игорь Сажин. Он нам объясняет, что закрытие «Международного “Мемориала”»* никак не может повлиять на местных, так как между ними нет юридических связей.

– «Мы дружим, мы общаемся, мы обмениваемся информацией, а все остальное порознь», – сообщает Игорь.

Как пояснил нам историк Алексей Рогачёв, Коми правозащитный центр «Мемориал»* самоликвидировался ещё в 2015 году, чтобы не носить клеймо иноагентов.

У местного «Мемориала»* нет сотрудников. Он состоит из людей, которые на добровольной основе сохраняют память об истории XX века в Коми крае, а также защищают права людей. Именно поэтому закрытие региональных отделений для Коми не актуально.

У «Коми Мемориала»* достаточно успешных дел. В последние годы они реализовали:

проекты («Пешком по Усть-Сысольску», «Письма XX века», «Расскажите о своем репрессированном родственнике»);

экспедиции (по поиску мест массовых захоронений репрессированных, по сбору архивов «Мемориала»* в Коми крае).

акция «Портреты репрессированных в Коми». В 2020 возле Часовни жертвам политических репрессий в Сыктывкаре выставляли портреты священников, 2021 – портреты деятелей культуры, а в этом году – учёных, отбывших срок в Коми.

Также «Мемориал»* помогает жителям республики в рамках:

общественной приёмной, которая ищет репрессированных родственников или прошедших Великую Отечественную войну;

правозащитной приемной, где разбирает жалобы людей в инвалидных домах и в тюрьмах, а также решают различные социальные вопросы людей (ЖКХ и др.).

Подробнее о поисковой деятельности «Мемориала»* нам рассказал Алексей Рогачёв. По его словам, «Мемориал» занимался поиском не по собственной инициативе, запрос делали сами репрессированные или их дети.