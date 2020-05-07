Разбор: что думают люди о финском солдате на баннере в Усинске

В Усинске на одном из домов повесили плакат, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но его авторы допустили ошибку и вместо советского солдата поместили на баннер фотографию финского военного. Скандальный снимок уже разошелся по Сети.

Кто же на фотографии?

На баннере изображен финский солдат Юни Клемет Халонен из Утсйоки в вермахтовском кителе. Снимок сделали в Лапландии в мае 1944 года. Напомним, до сентября 1944 года Финляндия воевала на стороне гитлеровской Германии.

Житель Финляндии Клемет Йоуни Йеремиас Халонен узнал отца, который по случайности оказался на баннере к 75-летию Победы в Усинске. По словам Йоханнеса Халонена, он не поверил своим глазам. На стене дома в Усинске красовался снимок, который висит у него дома:

- Сначала я подумал, что это шутка, но присмотрелся и понял, что фото и правда сделано в России. Пришлось признать, что отец - железный мужик, вот и в Россию его занесло. Думаю, он был бы доволен, если бы узнал про эту историю, - смеется Халонен.

Хотя финн и посмеялся над тем, что его отец по ошибке стал русским солдатом, все же Халонен беспокоится о людях, которые сели в лужу, вывесив плакат с изображением финского солдата.

- Наверняка они столкнутся с проблемами.

Как отмечает источник, Йоуни Халонен, фото которого оказалось на баннере, родился в 1910 году в Нуоргаме, на границе Финляндии и Норвегии. На фото ему 34 года. С момента, который запечатлен на фото, Йоуни прожил еще около 30 лет. По словам сына, о войне отец особенно не рассказывал, кроме случая, когда его ранили и он отправился на больничную койку на целых восемь месяцев.

Какое наказание грозит ответственному?

Мэр Усинска Николай Такаев сообщил ТАСС, что виновные понесут наказание:

- Этот вопиющий случай произошел по недогляду сотрудников администрации. Хотели показать олений батальон, который и у нас здесь формировался, а получилось вот так. Плакат ночью 4 мая сняли, заказали новый. Спасибо неравнодушным усинцам, которые заметили [ошибку] и отреагировали. Сейчас вызвал юристов администрации, будем решать, какое наказание понесут виновные сотрудники, - рассказал Николай Такаев.

Первый заместитель администрации Усинска Татьяна Анисимова рассказала информационному агентству «Комиинформ», что это «недоработка» сотрудников управления культуры. По ее словам, теперь там обязательно будут обсуждать проекты по оформлению города с общественным советом и специалистами.

Кроме этого прокуратура Усинска объявила предостережение руководителю администрации Усинска о недопустимости нарушений законодательства впредь и о возможном привлечении к административной ответственности. Это сделали в целях недопущения нарушений федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельности и увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Опрос

Портал PG11.ru провел опрос в своем официальном сообществе «ВКонтакте».

Согласно опросу, 88 сыктывкарцев считают, что ничего страшного не произошло, а 384 жителя столицы Коми уверены. что это «стыд и позор».

Еще 20 горожан оставили свой ответ в комментариях:

Алла Андреева

- Просто наши дети не знают свою историю. И в этом виноваты мы сами. Раньше школа была школой, теперь так, оказание услуг.

Phil Cloudjumper

- Это чья-то диверсия. Не верю, что никто из причастных не знал, как выглядела советская униформа. Ну либо один накосячил, а остальные поступили по принципу «нам платят за работу, а не за то, чтобы мы вопросы задавали». Но поступать так ничуть не лучше, чем вредить напрямую.

Надежда Козлова

- Не понимаю тех, кто ответил «Бывает, не страшно». Обидно становится за погибших. В нашей семье двое погибли,четверо вернулись.

Ульяна Громова

- Современная культура. Историю не учим, своих героев не знаем, зачем? Даже не ради юбилея Победы, просто честно зарабатывать свой хлеб. Не, не слышали. Так и живем.

А вот что думает по этому поводу член Союза писателей и журналистов России Григорий Спичак:

- Конфуз произошел явно не по злому умыслу. И, возможно, даже небрежность здесь ни при чем. Разве в современных фильмах мало показывают наших бойцов с трофейными автоматами? Не мало. Значит, дело в чем-то другом, более глубинном. Я бы назвал такие причины:

1. Поколенческая. Выросло целое поколение людей на «американизированной» культуре, на боевиках. С нарушенной идентификацией «свой-чужой». Рекламщикам по сколько лет? Лет по 35, может, и меньше. Спросите людей, которые на 25 лет старше - они смогут отличить российского драгуна Первой мировой войны от мадъярского драгуна? Нет. Смогут отличить нашего пехотинца от чеха или француза? Думаю, что с трудом. Так и для современной молодежи так называемый «общий антураж» важнее сигналов деталей.

2. Понижение общей культуры. В том числе и культуры принятия решений. Ведь без экспертной оценки сейчас решают переделки фасадов зданий, скверов, лепят храмы там, где не стоило бы, создают «псевдоперспективы». А тут еще и условия самоизоляции. Решение в итоге приняла группа дилетантов.

3. И это еще не все - образование. Общая база образования утратила знания по категориям: вот это знать надо точно, вот это - крайне желательно, а вот это уж... ну, сами решите. Сегодня градации знаний, формирующих безусловный уровень образования, увы, нет. Он игнорируется. В итоге мы и получаем тапочки с изображением комбата, поднимающего в атаку (скандал прошлого года), получаем полотенца с Богоматерью, и мыло в виде ангелов и даже икон... Трите себе, трите. Где хотите, - рассказал Григорий Спичак.

Мнение Союза ветеранов Коми

Комментарий по поводу баннера с финном порталу PG11.ru дала руководитель Коми Республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Людмила Жукова:

- Я не видела этот баннер, но слышала новости об этом происшествии. Было неприятно, конечно, что так получилось именно в нашей республике. Я считаю, что все надо делать с умом и разумно. Сначала 10 раз подумать, посоветоваться с кем-то, а уже потом принимать решение. Особенно в преддверии такой великой даты.

Остается только ждать новостей о принятых мерах и надеяться, что подобных конфузов в Республике Коми больше не повторится.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте комментарии, делитесь мнениями!