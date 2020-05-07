«Сначала я подумал, что это шутка»: об истории с финским солдатом на баннере в Коми узнал его сын

Житель Финляндии Клемет Йоуни Йеремиас Халонен узнал отца, который по случайности оказался на баннере к 75-летию Победы в Усинске. О его реакции на скандальное происшествие рассказало издание «Yle».

Напомним, это произошло 4 мая. На баннере был изображен финский солдат Юни Клемет Халонен из Утсйоки в вермахтовском кителе. Снимок сделали в Лапландии в мае 1944 года. Напомним, до сентября 1944 года Финляндия воевала на стороне гитлеровской Германии.

По словам Йоханнеса Халонена, он не поверил своим глазам. На стене дома в Усинске красовался снимок, который висит у него дома:

- Сначала я подумал, что это шутка, но присмотрелся и понял, что фото и правда сделано в России. Пришлось признать, что отец – железный мужик, вот и в Россию его занесло. Думаю, он был бы доволен, если бы узнал про эту историю, – смеется Халонен.

Хотя финн и посмеялся над тем, что его отец по ошибке стал русским солдатом, все же Халонен беспокоится о людях, которые сели в лужу, вывесив плакат с изображением финского солдата.

- Наверняка они столкнутся с проблемами.

Как отмечает источник, Йоуни Халонен родился в 1910 году в Нуоргаме, на границе Финляндии и Норвегии. На фото ему 34 года. С момента, который запечатлен на фото, Йоуни прожил еще около 30 лет. По словам сына, о войне отец особенно не рассказывал, кроме случая, когда его ранили и он отправился на больничную койку на целых восемь месяцев.

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