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В Коми к 9 Мая повесили плакат с фотографией финского фашиста

В Коми к 9 Мая повесили плакат с фотографией финского фашиста

04 мая 2020 Возрастное ограничение: 16+
vk.com / В Усинске повесили плакат с изображением финского фашиста
Сообщается, что виновных «строго накажут»

В Усинске на одном из домов повесили плакат, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но его авторы допустили ошибку и вместо советского солдата поместили на баннер фотографию финского военного. Скандальный снимок уже разошелся по Сети. 

Так, на баннере изображен финский солдат Юни Клемет Халонен из Утсйоки в вермахтовском кителе. Снимок сделали в Лапландии в мае 1944 года. Напомним, до сентября 1944 года Финляндия воевала на стороне гитлеровской Германии. 

- На фотографии - финский фашист. Поколение идиотов, воспитанное Википедией. Администрация города Усинск обязаны принять меры к снятию это позора и кощунства, - негодует на своей странице в соцсетях член Союза писателей и журналистов России Григорий Спичак. 

Как пишет «Комиинформ» со ссылкой на администрацию Усинска, плакат уже сняли. Саму ошибку допустили сотрудники управления культуры. Их должны скоро наказать. А в будущем, чтобы подобных ошибок не было, проекты будут предоставлять на обсуждение специалистам и общественному совету. 

А вот в Ухте к украшению города к празднику отнеслись ответственнее. Комсомольскую площадь украсила входная группа в форме звезды, а на противоположном крае площади установили арт-объект в виде растяжки «9 мая», посвященный Дню Победы. Фото вы можете посмотреть ЗДЕСЬ

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День Победы

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