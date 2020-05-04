В Коми к 9 Мая повесили плакат с фотографией финского фашиста

В Усинске на одном из домов повесили плакат, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но его авторы допустили ошибку и вместо советского солдата поместили на баннер фотографию финского военного. Скандальный снимок уже разошелся по Сети.

Так, на баннере изображен финский солдат Юни Клемет Халонен из Утсйоки в вермахтовском кителе. Снимок сделали в Лапландии в мае 1944 года. Напомним, до сентября 1944 года Финляндия воевала на стороне гитлеровской Германии.

- На фотографии - финский фашист. Поколение идиотов, воспитанное Википедией. Администрация города Усинск обязаны принять меры к снятию это позора и кощунства, - негодует на своей странице в соцсетях член Союза писателей и журналистов России Григорий Спичак.

Как пишет «Комиинформ» со ссылкой на администрацию Усинска, плакат уже сняли. Саму ошибку допустили сотрудники управления культуры. Их должны скоро наказать. А в будущем, чтобы подобных ошибок не было, проекты будут предоставлять на обсуждение специалистам и общественному совету.

А вот в Ухте к украшению города к празднику отнеслись ответственнее. Комсомольскую площадь украсила входная группа в форме звезды, а на противоположном крае площади установили арт-объект в виде растяжки «9 мая», посвященный Дню Победы. Фото вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.

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