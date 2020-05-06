Мэра Усинска, где ко Дню Победы повесили плакат с финским солдатом, предостерегла прокуратура

Прокуратура Усинска по поручению прокуратуры Республики Коми провела проверку по факту появления плаката с финским солдатом на одном из домов. Итогом стало предостережение руководителю администрации города.

Напомним, это произошло 4 мая. На баннере был изображен финский солдат Юни Клемет Халонен из Утсйоки в вермахтовском кителе. Снимок сделали в Лапландии в мае 1944 года. Напомним, до сентября 1944 года Финляндия воевала на стороне гитлеровской Германии.

В целях недопущения нарушений федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельности и увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов прокуратурой Усинска руководителю администрации было объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства впредь и о возможном привлечении к административной ответственности.

Кстати, в Ухте к украшению города к празднику отнеслись ответственнее. Комсомольскую площадь украсила входная группа в форме звезды, а на противоположном крае площади установили арт-объект в виде растяжки «9 мая», посвященный Дню Победы. Фото вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.

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