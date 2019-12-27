Итоги 2019 года по мнению сыктывкарцев: антимусорный протест, новый рояль и рыба для Киркорова

2019 год подходит к концу. По традиции, необходимо подвести итоги и выяснить, чем он запомнился сыктывкарцам. Известные люди, деятели культуры и общественники рассказали порталу PG11.ru о самых громких событиях в столице Коми и важных свершениях в своей жизни.

Дмитрий Махов, активист

- Самым главным событием для региона, на мой взгляд, стали протесты в Сыктывкаре против мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Общая экологическая проблема сплотила жителей. За экологию переживает весь регион и много активистов из разных муниципалитетов посещают и поддерживают лагерь Шиес.

- Что касается моей жизни, то большим шагом стало то, что в этом году я начал сортировать мусор и сдавать его на переработку. А также полностью отказался от пакетов, в магазин хожу только с эко-сумками. И теперь покупаю только те продукты , чью упаковку можно в дальнейшем переработать.

Мария Титова, создатель школы по подготовке к ЕГЭ, блогер

- Я не сильно слежу за жизнью республики, но одно событие можно назвать поистине громким - это антимусторный протест. Я думаю, что очень важно, как люди в Сыктывкаре сплотились против полигона на Шиесе. Мы с мужем были на митинге и очень порадовало, как много народу собралось. И еще меня очень радует, как в нашем городе развивается движение экоактивистов. Мы начинаем более бережно относиться к планете.

- В личном плане год был очень насыщенным на события: мы с мужем побывали в 4 странах и нескольких городах России. Также в этом году у меня в онлайн-школе начали учится больше 600 человек. Я была спикером на «Komi SMM forum», где рассказала про личный бренд и его правильное применение в Instagram. А еще на форуме «Бизнес в Коми. Продаем товары и услуги за пределы региона» поделилась информацией, как вести блог и рассказала, как Instagram влияет на продажи.



Анатолий Чиканчи, многократный чемпион мира и Европы по таэквондо и депутат Совета Сыктывкара

- У меня в этом году произошло много ярких и запоминающихся событий. 2019 начался с посещения печально знаменитого концлагеря «Аушвиц-Биркенау» возле польского города Освенцим. Я там был вместе с друзьями и сыном: все взрослые очень нервничали, так как не могли предсказать реакцию детей на ужасы Второй Мировой войны.

- Летом вместе со спортсменами моей школы мы выехали на чемпионат Азии в Кыргызстане, где очень успешно выступили. Очень интересная поездка была в США , где мы с ребятами потренировались в Далласе у известного мастера боевых искусств Скота MaкНелли. Зимой мы с детьми из нашей школы боевых искусств помогали приюту для бездомных собак «Друг» и приюту «Кошки за окошком».

- Из личного: посетил концерты группы «Алиса» и «Кукрыниксы», закончил курсы в по менеджменту и принял участие в голосовании и выборе первой женщины - мэра города Сыктывкар.

- Из культурных событий Сыктывкара мне запомнился своей смелостью и оригинальностью поступок Константина Баскова: на концерте Ольги Бузовой он не постеснялся сделать ей предложение и подарить кольцо при огромной толпе ее фанатов. Еще один из запоминающийся случай тоже связан со звездой российского масштаба - меня удивил подарок, который сделали жители Печоры Филиппу Киркорову. Это был не букет, не конфеты, а большая замороженная семга. Вот ведь настоящий народный креатив! Еще запомнилось открытие KFC в Сыктывкаре и женитьба лыжника из Сыктывкара Василия Рочева и Юлии Чепаловой.

Екатерина Курочкина, солистка ансамбля «Асъя Кыа», финалистка конкурса, «Новая звезда»

- Большим событием для Сыктывкара стала реконструкция аллеи на улице Коммунистическая - высадили красивые пихты, поставили фонари и город преобразился! Открыли агропромышленный комплекс в Сосногорске, отремонтировали мою любимую филармонию, открыли библиотеку - это очень классно! В этом году произошло важное преобразование в культурной жизни города - открытие первого виртуального концертного зала в республиканской филармонии.

В личной жизни тоже есть, что отметить: съездила отдохнуть, наконец-то завела себе собаку, участвовала в масштабном телепроекте, купила себе машину, а еще дочка наконец-то научилась выговаривать букву Р.



Игорь Сажин, правозащитник





- Наверно, самое яркое событие за 2019 год - это акции против полигона на станции Шиес. Люди вдруг поняли, что их республике грозит экологическая катастрофа. Количество народа, которое пришло на митинг 2 июня и 9 ноября, очень впечатляет! А второе запоминающееся событие в республикке - это выигрыш в Конституционном суде Эрнестом Мезаком дела по Стефановской площади: в 2015 году Григорий Каблис провел мирно собрание на главной площади Сыктывкара, но его привлекли к ответственности. Это дело изменило право граждан на публичные акции во всей России.

- Были и печальные эпизоды: я узнал что Минюст закрыл нашу правозащитную комиссию «Мемориал», которую мы создали в 1996 году и которая активно занималась защитой прав жителей Республики Коми на протяжении почти 20 лет. Увы, из-за современных политических установок организацию пришлось упразднить. 23 декабря я узнал, что нас удалили из списка юридических лиц. Но активисты все равно продолжат работать и помогать людям, контролировать в судах соблюдение прав человека и просвещать людей.



Игорь Бобраков, журналист и писатель

- На первое место по важности событий в Сыктывкаре я бы поставил серию акций протеста по поводу строительства так называемого экотехнопарка на станции Шиес. Митинг в Мичуринском парке 9 ноября собрал рекордное число участников - около 5 тысяч человек. Думаю, когда-нибудь историки напишут, что в 2019 году в России возродилось гражданское общество.

- О втором важном событии знают немногие: в Сыктывкаре открылось культурное пространство - «Револьт-центр». Его назвали в память о замечательном ученом-космологе, с которым переписывался Стивен Хокинг и дружил академик Сахаров, правозащитнике и просто замечательном человеке Револьте Ивановиче Пименове. Здесь регулярно проводят мероприятия общественники, проходят выставки, спектакли. «Револьт-центр» притягивает интересных людей. В общем, эти два события говорят о том, что в России в целом и в Сыктывкаре, в частности, возрождается гражданское общество.

- Для меня и моей семьи Год театра волею случая стал именно «театральным». В 70-е годы прошлого века мне посчастливилось быть актером легендарного СКАТа- Студенческого камерного театра Сыктывкарского университета, а 80-е я был режиссером театра-студии «Эскиз». И вот 30 лет спустя судьба неожиданно вернула меня в театр в качестве драматурга. В Револьт-центре прошла премьера композиции «Мост через холод» по моей пьесе, а в Коми драмтеатре постановка «Питирим Сорокин». Мало того, в журнале «Арт» вышла моя «Театральная повесть». А главным событием семейной жизни стало то, что младшая дочь Марина успешно окончила Санкт-Петербургский государственный университет имени Герцена.

Павел Андреев, директор интернет-журнала 7х7



- Я очень рад, что в этом году в Сыктывкаре открылся «Револьт-центр» - стильное культурно-общественное пространство, которое наполнило город множеством интеллектуальных событий. В нем успешно прошли выставки как местных студентов, так и приезжих художников. Целая серия интересных лекторов приезжала, чтобы выступить и пообщаться с сыктывкарцами. Наверное, самыми яркими были «Дилетантские чтения» с участием самого цитируемого журналиста России Алексея Венедиктова, который представил выпуск журнала про Полтавскую битву. Много мероприятий было сделано местными сообществами, что еще раз доказало, что наш город полон увлеченных талантливых людей.

- Мне исполнилось 30 лет, и круглая дата подтолкнула к размышлениям о достижениях и глобальных планах на дальнейшую жизнь. Поэтому 2019-й для меня – год рефлексии и планирования. Еще я впервые получился заграницей - все дисциплины были исключительно на английском языке. В этом году я завершил mini-MBA по медиаменеджменту в Стокгольмской школе экономики в Риге. Интересный опыт.

Елена Ивонина, предпринимательница, директор магазина здорового питания

- Для меня в этом году очень вдохновляющим оказалось одно событие в городе - это митинг против свалки в Шиесе, который прошел в июне 2019. Наш «спящий» Сыктывкар сплотился, люди вышли защитить свои права. Я этого даже не ожидала. Кроме этого порадовало, что антимусорная тема для многих стала ближе: люди начали сортировать отходы дома, отказались от пластиковых пакетов и стали стремиться к меньшему потреблению - все это стало обсуждаться и среди моих близких людей. Я вижу, как все это поменялось именно в этом году.

Про себя я могу сказать, что какое-либо важное событие трудно выделить, много всего произошло в этом году. Пожалуй, приняла очень важное для себя решение, но как событие это случится только в следующем году.



Ольга Сосновская, прима Театра оперы и балета Республики Коми

- Для меня как для музыканта важное событие произошло в декабре: в наш театр Театра оперы и балета поступил рояль Steinway. В прошлом году в декабре в Сыктывкар с концертной программой приезжал известный пианист Денис Мацуев. Он был несколько удручен состоянием рояля. Его презентовали на концерте «Таланты XXI века»: ключи от рояля торжественно вручили Министру культуры Республики Коми, который передал их директору театра. А еще нынешний год был объявлен годом театра и наверно благодаря этому происходило много культурных мероприятий на сцене Театра оперы и балета и Коми республиканской филармонии.

- Произошла смена мэра города Сыктывкара, и я надеюсь что в связи с тем, что город возглавляет женщина, он изменится в лучшую сторону. Думаю, у женщин это должно быть в крови - наводить чистоту и порядок. Заметно, что Сыктывкар меняется в лучшую сторону: стал красивее спуск к парку, за лето отремонтировали много дорог и тротуаров, а перед Новым годом он заиграл еще более яркими красками.

- Для нашей семьи большим и значимым событием стало поступление сына в питерскую консерваторию на бюджет. А для Международного культурного фонда «Классика и современность», где я выступаю директором и президентом, год ознаменован выигрышем двух грантов: от Министерства культуры для проведения конкурса для юных вокалистов в городе Красноярске и Санкт-Петербурге в 2020 году и Президентского гранта на проведение конкурса в Москве в 2021 году. Наш конкурс знают везде в России, он единственный путешествующий конкурс во всем мире и я этим очень сильно горжусь.

Никита Чернов, блогер

- Главные изменения в 2019 году произошли не в городе, а в менталитете наших горожан. Сквозь пот и слезы мы добились того, что власть позволила проводить митинги. Люди стали ответственнее, начали отстаивать свои права, интересоваться политическими процессами, которые проходят в республике и не только в ней, стали больше рассуждать, не бояться говорить, наплевали на цензуру - я думаю это главное изменение.

- Заметил важное изменение в культурной жизни: менеджеры клубов и концертных площадок перестали бояться возить звезд, которых любит молодежь. Раньше, как мне кажется, привозили «проверенных» звезд, на которых точно придет платежеспособная аудитория возраста 30-40 лет. Сейчас же начали вести «молодняк»: только в этом году я взял интервью у более чем 20 звезд, которых слушают тысячи и тысячи людей в России. Концертные директора перестали бояться потерять деньги. Наверно, сказался опыт Кирова, куда в прошлые годы молодые люди целыми группами ездили на концерт любимого исполнителя и очень страдали, что его не везут в Сыктывкар.

- В городе стали проводить больше школьных дискотек, их еще называют «рейвы». Это хорошо, что есть организаторы, которые хотят разнообразить культурную среду, сделать больше мест для отдыха молодежи. Некоторым организатором все равно на прибыль, они кайфуют от процесса и от того, что людям нравится этот движ. Но меня печалит, что другие организаторы пропагандируют наркотики на рейвах среди детей. Надеюсь, самых ярых преступников скоро прикроют, ну а люди, которые хотят, чтобы культурная жизнь была более разнообразной, останутся на плаву и будут процветать.

- В моей жизни произошло большое событие: я стал одним из организаторов школьной вечеринки- на это большое мероприятие пришло больше 500 человек. Вторая важная вещь - я стал относительно зрелым человеком и закончил токсичные отношения с многими людьми, которые мне мешали жить, учиться, работать и самообразовываться. Так сказать, закончил отношение с крысами до наступления года Крысы. У меня появилась любимая девушка, у нас с ней все серьезно и дело идет к свадьбе. Наконец-то набрался смелости и съехал от родителей. В январе получаю официальное подтверждение своего аккаунта от соцсети «ВКонтатке». А еще я взял интервью почти у всех звезд, которые приезжали в Сыктывкар в этом году: это принесло мне огромный опыт, я перестал бояться и заметил, что у меня успешно получается работать без подготовки.



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