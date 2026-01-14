В Сыктывкаре росгвардейцы усмирили разбушевавшуюся семейную пару, устроившую погром в местном баре

Далее супруги проявили агрессию и спровоцировали конфликт с сотрудниками бара. Словесная перепалка переросла в физическое столкновение, в ходе которого была повреждена униформа персонала. Более того, во время потасовки зачинщик ударил случайного посетителя.

Прибывшим на место происшествия росгвардейцам охрана бара сообщила, что дебошира заперли в туалете до приезда правоохранителей, так как он продолжал нападать на отдыхающих. В присутствии росгвардейцев его супруга также не унималась и продолжала оскорблять персонал. Для выяснения всех обстоятельств мужчина 1988 года рождения и женщина 1994 года рождения были задержаны и доставлены в полицейский участок.