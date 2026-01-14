Нарушение прав детей и сотрудников: прокуратура Коми предотвратила закрытие детсада
- 22:00 14 января
- Инесса Богатая
Надзорнй орган Удорского района пресек незаконное закрытие подразделения дошкольного учреждения "Аленка" в поселке Усогорске, где воспитываются 13 малышей, включая ребенка с инвалидностью. Информация об этом поступила из республиканской прокуратуры.
Установлено, что отделение детсада планировали закрыть с начала 2026 года в рамках оптимизации бюджетных средств, выделенных на образование.
Прокурорская проверка выявила грубые нарушения законодательства при принятии решения о ликвидации данного структурного подразделения.
В частности, администрация Удорского района не учла мнение родителей воспитанников, не провела экспертную оценку последствий закрытия. Маршрут, по которому предполагалось возить детей в другие корпуса детсада, не соответствовал требованиям безопасности. Здание, куда собирались перевести ребенка с инвалидностью, не было оборудовано пандусом.
Кроме того, заведующая детским садом незаконно приняла решение об увольнении шести сотрудников закрываемого отделения.
Прокуратура направила представление в районное управление образования. После его рассмотрения решение о закрытии отделения детсада отменили, как и решение об увольнении сотрудников. Права детей, их родителей и работников детского сада восстановлены.
За нарушение порядка увольнения персонала заведующая детсадом привлечена к административной ответственности по статье 19.7 КоАП РФ за отказ в предоставлении необходимой информации.
