В Сыктывкаре при реставрации Дома Жеребцова найдены уникальные документы начала XX века
- 20:30 13 января
- Инесса Богатая
В историческом здании, являющемся объектом культурного наследия, обнаружены артефакты, проливающие свет на жизнь региона более столетия назад, сообщает Агентство по охране объектов культурного наследия республики.
Находки сделаны реставраторами во время демонтажа чердачных перекрытий.
Среди ценных предметов – фрагменты обработанной кожи, листы из "Нового самого полного оракула-прорицателя" с описаниями фокусов и природных явлений, а также уникальная Разносная книга Усть-Сысольского уездного Отделения Совета Велико-Устюжского Стефано-Прокопьевского братства, датированная 1905-1907 годами. Этот документ отражает систему учета корреспонденции того времени.
Реставрационные работы в Доме Жеребцова, являющимся образцом провинциальной архитектуры начала XX века, стартовали в ноябре прошлого года. Здание, расположенное в историческом центре Сыктывкара, выделяется угловым балконом над парадным входом и входит в реестр объектов культурного наследия. Дом находится на пересечении улиц Интернациональной и Орджоникидзе.