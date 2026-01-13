Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Обожаю в выходные готовить этот салат «Простачок»: простой в приготовлении, но нереально вкусный

Обожаю в выходные готовить этот салат «Простачок»: простой в приготовлении, но нереально вкусныйСоздано в Шедевруме

"Простачок": деревенский салат с историей и вкусом. Забудьте о сложных рецептах и экзотических ингредиентах. "Простачок" – это салат, сотканный из простых, но душевных ингредиентов, словно воспоминания о летних каникулах в деревне у бабушки. Его свежий вкус с приятной кислинкой и легким деревенским шармом идеально подходит для неспешных выходных.

Ингредиенты, которые говорят сами за себя:

  • Картофель в мундире, сваренный с любовью – 5 шт.
  • Лук, пропитанный ароматом летнего солнца – 2 шт.
  • Соленые огурчики, хрустящие воспоминания о зиме – 3 шт.
  • Рассол огуречный, секретный ингредиент с пикантным характером – 1 стакан (или раствор 2 ст. л. уксуса 9% на 200 мл воды).
  • Растительное масло, источник полезных жиров и нежного вкуса – 3 ст. л.
  • Сахар, щепотка сладости для баланса вкусов – 1 ст. л.
  • Соль и перец, по вкусу – как завершающие штрихи художника.

Кулинарное волшебство в несколько этапов:

  1. Луковый маринад – секрет неповторимого вкуса. Очистите и нарежьте лук полукольцами, добавьте сахар, соль и слегка помните руками, словно делая луку массаж. Влейте рассол или уксусный раствор и оставьте мариноваться на полчаса. Лук должен стать мягче и приобрести пикантный вкус, как актер, готовящийся к сложной роли.

  • Картофельная симфония. Пока лук маринуется, очистите картофель и нарежьте его кубиками, как драгоценные камни. Посолите и поперчите по вкусу, словно задавая тон будущему вкусу салата.

  • Огуречное трио. Соленые огурчики нарежьте кубиками и добавьте к картофелю, словно приглашая их на танец.

  • Финальный аккорд. Замаринованный лук откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Соедините лук с остальными ингредиентами, словно собирая пазл.

  • Заправка и отдых. Заправьте салат растительным маслом, хорошо перемешайте и дайте настояться около 30 минут. За это время вкусы ингредиентов подружатся и раскроются во всей своей красе. Это как вино, которому нужно время, чтобы раскрыть свой букет.

    • "Простачок" готов! Этот салат – настоящий подарок для тех, кто ценит простоту, свежесть и душевную кухню.

    Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

    Читайте также:

    ...

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+