Обожаю в выходные готовить этот салат «Простачок»: простой в приготовлении, но нереально вкусный

"Простачок": деревенский салат с историей и вкусом. Забудьте о сложных рецептах и экзотических ингредиентах. "Простачок" – это салат, сотканный из простых, но душевных ингредиентов, словно воспоминания о летних каникулах в деревне у бабушки. Его свежий вкус с приятной кислинкой и легким деревенским шармом идеально подходит для неспешных выходных.

Ингредиенты, которые говорят сами за себя: