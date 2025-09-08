Приехала в Беларусь и удивилась: вот как на самом деле живут и относятся к россиянам в братской стране

Путешествие началось с проявления нежданной доброты. Прибыв в Минск поздно ночью, автор поинтересовалась у портье гостиницы "Юбилейный", есть ли кофейный автомат, зная, что разница во времени разбудит ее рано. Сотрудник гостиницы в ответ на вопрос, без колебаний, достал из-за стойки свою личную банку кофе и предложил гостье: "Возьмите, пожалуйста. Кофейня откроется только в 8 утра, а до этого можете выпить растворимый. Утром вернете банку." Этот жест, маленький, но чрезвычайно трогательный, стал первым знаком знакомства с белорусским гостеприимством.

Автор блога " Сибирский сад Оксаны Артеменко " делится своими первыми впечатлениями от поездки в Беларусь, подчеркивая искренность и радушие местных жителей, удивительную чистоту и практичный подход к жизни, свойственный белорусам.

Не прошло и трех дней, как Оксане пришлось покинуть гостиницу из-за наплыва туристов. И вновь на помощь пришли местные жители. Таксист, который ранее вез ее из аэропорта, не только предложил ей свободную квартиру своих родителей, но и спустя час после передачи ключей приехал с большим свертком спелых помидоров и приветливо сказал: "Попробуйте наши, белорусские помидоры! Сам выращиваю!"

Кроме искренней приветливости, автора поразила образцовая чистота белорусской столицы. Вымытый асфальт, аккуратно подстриженные газоны, полное отсутствие мусора – все это создавало атмосферу уюта и порядка. Местные бабушки, следящие за порядком у подъездов, тщательно следят за чистотой. Оксана стала свидетельницей того, как одна из них сделала замечание молодому человеку, оставившему пустую бутылку у турника. Юноша не только убрал за собой, но и поднял валявшуюся там обертку от конфеты.

Еще одной яркой чертой белорусов оказалась хозяйственность и рациональное отношение к тратам. Хозяин квартиры, где остановилась Оксана, прислал ей подробный список магазинов с актуальными акциями и скидками, посоветовав, где можно приобрести нужные товары по наиболее выгодным ценам. В ЦУМе, куда она пошла за покупками, царил настоящий ажиотаж – белорусы действительно умеют ценить возможность приобрести что-то по хорошей цене.

"Уехать из Беларуси без белорусского трикотажа – это просто кощунство", – с юмором замечает автор. Ее командировка еще не закончилась, но первое впечатление сформировалось: Беларусь – это страна искреннего гостеприимства, невероятной чистоты и разумной бережливости.

