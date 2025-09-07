Мнение женщины за 50: никогда не приглашайте мужчину к себе!

В отношениях, как и в кулинарии, нет единого верного ответа. Оливье с колбасой или с говядиной? Окрошка на квасе или на кефире? Приглашать мужчину к себе или переезжать к нему? Споры на эти темы могут разгореться нешуточные! Но если неправильная окрошка грозит лишь расстройством желудка, то "неправильный" мужчина может отравить жизнь на годы.

Мнение первое: "Не приглашайте мужчину к себе! Он будет экономить за ваш счет!"

"Если у мужчины нет своего жилья, а он рассчитывает на вашу территорию, то он экономит за ваш счет" - говорит жизненный опыт. Взрослый мужчина должен иметь свой "угол", иначе он использует женщину. Это мнение подкрепляют истории о мужчинах, которые приходят в гости с пустыми руками и ждут обслуживания.

Важный нюанс: "Кастрюлечники" и "Тарелочницы"

Женщины часто стесняются говорить о "кастрюлечниках" (мужчинах, которые приходят на все готовое), в то время как мужчины вовсю жалуются на "тарелочниц". Суть в том, что дело не только в отсутствии подарков, но и в отношении. Нормальный мужчина приходит с какой-то приятностью – любовью, восхищением, хорошим настроением. А "кастрюлечник" – со своим дефицитом и голодом. Важно понять, идет ли он, чтобы что-то привнести в твою жизнь, или чтобы что-то из нее вынести.

Современный сексуальный этикет торопит события, не давая времени на достаточное знакомство. Поэтому лучше перестраховаться и встречаться первые месяцы на нейтральной территории.

Мнение второе: "Будешь жить у мужчины – выгонит!"

"Я всегда жила на своей территории с мужчинами. Мне меняли мебель, делали ремонты и вкладывались в жилье. Никогда бы не пошла жить на чужую территорию!" Альтернативное мнение говорит о рисках переезда к мужчине. Жить на чужой территории – значит зависеть и угождать, чтобы не выгнали.

Истории о "вкладывающихся" мужчинах, которых впоследствии выставляют на улицу "без выходного пособия", тоже не редкость. Но в этом случае каждый решает для себя, было ли это справедливым обменом на уборку, готовку и заботу.

Некоторые женщины считают, что с территории мужчины, в случае чего, легче сбежать. Но если предполагается, что от мужчины придется бежать, то его нужно обнести забором и вызвать МЧС.

Так куда же все-таки приглашать мужчину?

Если вы только начали встречаться и еще не знаете, с чем мужчина придет в вашу жизнь – с лаской, вином, жалобами на бывшую или с тумаками – лучше встречаться на нейтральной территории. Сейчас даже родных не всегда пускают в дом, а уж тем более малознакомого человека.

Вывод: Важно не место встречи, а то, с чем человек приходит в вашу жизнь. Оценивайте не только его ухаживания, но и его отношение к вам, его моральные качества и готовность вкладываться в отношения равноценно. И главное – доверяйте своей интуиции!

Источник: Морена Морана

