Замешиваем 1 таблетку в шампунь: корни волос чистые по 5 дней – копеечное средство вернет объем и свежесть в летнюю жару

Многие из нас сталкиваются с проблемой, когда волосы быстро теряют свежесть и объем, становясь жирными уже через несколько часов после мытья. В жаркий июль, когда влажность и температура только усугубляют ситуацию, эта проблема становится особенно острой. Частое мытье головы, чтобы хоть как-то освежить причёску, кажется единственным выходом, но это не всегда полезно для волос.
Не спешите расстраиваться! Существует простой и доступный способ борьбы с излишней жирностью волос – использование обычного аспирина в сочетании с шампунем.
Почему аспирин работает?
Аспирин (ацетилсалициловая кислота) – это не только жаропонижающее средство, но и эффективный борец с воспалением и избыточной жирностью кожи головы. Он обладает:
- Противовоспалительными свойствами: Успокаивает кожу головы, снижая раздражение.
- Антисептическими свойствами: Борется с бактериями, вызывающими проблемы кожи головы.
- Нормализующим действием на сальные железы: Помогает контролировать выработку кожного сала, уменьшая жирность волос.
- Эффективностью в борьбе с перхотью: Очищает кожу головы и предотвращает появление перхоти.
Рецепт чудо-средства: Аспирин + Шампунь
Все, что вам понадобится – это ваш обычный шампунь и таблетка аспирина!
Инструкция:
- Подготовьте смесь: Растворите 1 таблетку обычного аспирина в 1 столовой ложке вашего шампуня.
- Тщательно перемешайте: Дождитесь полного растворения таблетки в шампуне.
- Нанесите на волосы: Намочите волосы и нанесите полученную смесь, уделяя особое внимание корням и коже головы.
- Массаж: Легкими массажными движениями распределите смесь по коже головы.
- Подождите: Оставьте средство на волосах на 2-3 минуты.
- Тщательно смойте: Промойте волосы теплой водой до полного удаления шампуня.
Результат: Более свежие, чистые, объемные и здоровые волосы! Попробуйте, и вы будете приятно удивлены, пишет источник.
