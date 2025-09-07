Замешиваем 1 таблетку в шампунь: корни волос чистые по 5 дней – копеечное средство вернет объем и свежесть в летнюю жару

Многие из нас сталкиваются с проблемой, когда волосы быстро теряют свежесть и объем, становясь жирными уже через несколько часов после мытья. В жаркий июль, когда влажность и температура только усугубляют ситуацию, эта проблема становится особенно острой. Частое мытье головы, чтобы хоть как-то освежить причёску, кажется единственным выходом, но это не всегда полезно для волос.

Не спешите расстраиваться! Существует простой и доступный способ борьбы с излишней жирностью волос – использование обычного аспирина в сочетании с шампунем.