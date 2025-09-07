Как сеять горчицу на сидераты осенью: сроки, правила, советы и важные нюансы

Горчица - это простой и эффективный способ улучшить почву на вашем огороде! Её часто упускают из виду при выборе сидератов, а зря. Эта культура может преобразить землю всего за одну зиму. Рассказываем, зачем сеять горчицу осенью, как правильно это сделать и что потом с ней делать, чтобы получить максимальный эффект.

Зачем сеять горчицу осенью? Вот 6 причин: