Чем стеклянная (и не только) посуда из "ФиксПрайса" и "Светофора" отличается от такой же в дорогих магазинах

Вы когда-нибудь замечали, что одна и та же стеклянная тарелка может стоить в разы дороже в "Ленте" или "Метро", чем в "Светофоре" или "Фикспрайсе"? Как такое возможно? Кажется невероятным, но факт остается фактом: на полках дискаунтеров иногда можно найти идентичную посуду по смешной цене. Разберемся, в чем же кроется подвох и на что стоит обращать внимание при покупке, чтобы не разочароваться.

Производители посуды, готовясь к новогодним праздникам, выпускают масштабные сезонные коллекции, цены на которые взлетают перед самым праздником. Но, когда маркетологи понимают, что план продаж не выполнен, начинаются распродажи. Тарелка, стоившая 240 рублей, может подешеветь до 160, а после праздников и вовсе до 100.

Непроданные остатки по договору возвращаются производителю, который, в свою очередь, сбывает их в дискаунтеры. И вот в начале февраля та же самая посуда появляется на полках по цене 40-70 рублей. Зачастую, качество такой посуды вполне приличное.

2. Мода и коллекции: устаревший тренд – низкая цена

Производители стремятся выпускать не отдельные предметы, а целые коллекции посуды, объединенные стилем. Самые модные модели и оттенки появляются в дорогих магазинах, отсюда и высокая цена.

Когда мода меняется, эти "устаревшие" коллекции перекочевывают в дискаунтеры по сниженной цене. И, как и в случае с сезонными распродажами, качество остается вполне достойным.

3. Упаковка: экономия на презентации

Стоимость упаковки – существенная статья расходов для производителя. Помимо стоимости материалов, необходимо учитывать затраты на логистику, разгрузку, расфасовку и прочие операции.

В "Светофоре", "Фикспрайсе" и "Галамарте" посуда часто продается россыпью, переложенная лишь листами бумаги, или просто стопками. Забудьте о красивых коробочках и наборах, как в "Ленте" и "Метро". Отсутствие упаковки позволяет значительно снизить цену.

4. Качество: где искать "подводные камни"?

Разница в цене часто связана с разницей в качестве, о чем редко говорят покупателям.

На крупных производствах действует строгая система контроля качества, которая делит посуду на три категории:

Первая категория: безупречное качество, без видимых дефектов. Такая посуда попадает в наборы, коллекции и продается в дорогих магазинах.

Вторая категория: удовлетворительное качество. Допускаются небольшие вкрапления, вмятины, незадутые "пуповины", провалы от пузырьков, непрокрасы, сдвиг рисунка или расхождение по цвету. Эти дефекты не всегда заметны и часто находятся на обратной стороне. Именно такую посуду производители сбывают в дискаунтеры.

Третья категория: неудовлетворительное качество. Эта посуда отправляется на переплавку.

Итог: как сделать выгодную покупку?

Если в "Светофоре", "Фикспрайсе" или "Галамарте" вы видите посуду в коробках и наборах, то, скорее всего, это вполне нормальный товар, который просто не соответствует требованиям элитных магазинов. Качество такой посуды обычно не вызывает нареканий.

Однако, посуду, продающуюся поштучно и стопками, нужно внимательно осматривать на предмет дефектов. Трещин, скорее всего, не будет, но мелкие вмятинки, непрокрасы и другие недостатки "слегка удовлетворительного" качества вполне могут встретиться.

Вывод: быть внимательным – выгодно!

Покупка посуды в дискаунтерах – отличный способ сэкономить, но важно проявлять бдительность. Тщательно осматривайте товар на наличие дефектов, и тогда ваша покупка будет не только выгодной, но и приятной, пишет "Стеклянная сказка".

