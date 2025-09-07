Логотип новостного портала Прогород
Как я готовлю буженину за 25 минут: друзья, с кем поделилась рецептом, делают теперь так же - духовка не нужна

Забудьте о долгом мариновании и утомительном запекании в духовке! Этот рецепт позволяет приготовить невероятно вкусное и сочное мясо всего за 25 минут – и все это в микроволновке! Отлично подходит как для праздничного стола, так и для повседневного обеда или завтрака.

Говядина, свинина – не важно!

Даже нежирная говядина получается по этому рецепту просто восхитительной! А если вы возьмете кусочек свинины, особенно с прожилками жира, вкус будет еще более насыщенным и сочным.

Вкуснее, чем кажется – быстрый рецепт, который впечатлит!

  1. Подготовка мяса: Сделайте глубокий надрез в куске мяса. Вставьте в надрез сначала тонкий кусочек моркови, затем чеснок. Повторите этот процесс несколько раз, равномерно распределяя морковь и чеснок по всему мясу.
  2. Маринад: Смешайте соевый соус, красный сладкий перец и растительное масло. При желании добавьте немного соли, но помните, что соевый соус уже достаточно соленый. Тщательно обваляйте мясо в маринаде, чтобы оно равномерно покрылось со всех сторон.
  3. Маринование (опционально): Для более насыщенного вкуса оставьте мясо в маринаде на полчаса. Но, если времени в обрез, можно готовить сразу.
  4. Подготовка к запеканию: В керамическую или стеклянную форму положите пакет для запекания. На дно пакета насыпьте смесь дробленых перцев. Выложите мясо в пакет, а сверху посыпьте оставшейся смесью перцев. Вместо смеси перцев можно использовать любые любимые специи по вкусу.
  5. Запекание в микроволновке: Завяжите пакет для запекания и сделайте несколько проколов иголкой, чтобы выходил пар. Поместите форму с мясом в микроволновую печь. Готовьте 25 минут при мощности 600 Вт, используя только микроволны, без дополнительных режимов гриля.
  6. Отдых: После приготовления оставьте мясо в выключенной микроволновке на 5 минут, чтобы соки равномерно распределились.

Готово! Наслаждайтесь сочным мясом!

Этот рецепт идеально подходит как для говядины, так и для свинины. Время приготовления остается одинаковым, и результат всегда превосходит ожидания!

  • Праздничная подача: Выложите готовое мясо на красивое блюдо и подавайте к праздничному столу.
  • Повседневная трапеза: Нарежьте мясо ломтиками и приготовьте вкусные бутерброды на обед или завтрак.
  • Перекус с собой: Возьмите мясо с собой на работу или дайте ребенку в школу для сытного и полезного перекуса.

Ингредиенты:

  • Говядина (или свинина) – 700 г
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Сладкий красный перец – 2 ч.л.
  • Смесь перцев дробленая – 1 ч.л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Морковь – 0,5 шт.
  • Чеснок – 1-2 зубчика

Приятного аппетита!

Источник: Кухня наизнанку

