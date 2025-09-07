Как я готовлю буженину за 25 минут: друзья, с кем поделилась рецептом, делают теперь так же - духовка не нужна

Создано в Шедевруме

Забудьте о долгом мариновании и утомительном запекании в духовке! Этот рецепт позволяет приготовить невероятно вкусное и сочное мясо всего за 25 минут – и все это в микроволновке! Отлично подходит как для праздничного стола, так и для повседневного обеда или завтрака. Говядина, свинина – не важно!

Даже нежирная говядина получается по этому рецепту просто восхитительной! А если вы возьмете кусочек свинины, особенно с прожилками жира, вкус будет еще более насыщенным и сочным.