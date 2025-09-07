У меня ни один кабачок не пропадает: блюдо, которое "не приедается" - делюсь любимым рецептом
- 14:05 7 сентября
- Служба новостей
Создано в Шедевруме
Кабачки – мой личный фаворит! Готова есть их в любом виде и в любое время суток. Сегодня поделюсь еще одним рецептом – тушеные кабачки, которые одинаково вкусны как в горячем, так и в холодном виде.
На закуску, на гарнир, с мясом или с хлебом – универсальное блюдо!
Эти тушеные кабачки – настоящая находка! Они отлично подойдут как самостоятельное блюдо, легкий гарнир к мясу или просто вкусная закуска с кусочком свежего хлеба.
Приготовление:
- Подготовка кабачков: Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно 4-5 мм.
- Обжаривание: Обжарьте кабачки на небольшом количестве масла до легкой золотистой корочки. Не солите их сразу и не обваливайте в муке! Можно обжарить кабачки и без масла, просто подрумянив на сковороде.
- Тушение: Переложите обжаренные кабачки в кастрюлю и слегка присолите.
- Готовим заправку: На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Для более насыщенного вкуса можно добавить пол чайной ложки сахара. Добавьте к луку морковь, натертую на крупной терке, и тушите в течение 5 минут. Затем добавьте томатную пасту и немного воды. Вместо томатной пасты можно использовать свежие помидоры.
- Специи: Добавьте специи по вкусу. В оригинальном рецепте используется паприка (хлопья), но вы можете экспериментировать с другими приправами. Для любителей чеснока – добавьте 1-2 зубчика измельченного чеснока. Также можно добавить сладкий перец.
- Соединяем все вместе: Вылейте заправку в кастрюлю с кабачками и тушите на самом медленном огне в течение 20-25 минут. Можно тушить меньше, если вы любите, чтобы кабачки немного хрустели. Важно, чтобы кабачки не тушились, а томились на медленном огне.
- Подача: Подавайте тушеные кабачки, посыпав свежей зеленью.
Ингредиенты:
- Кабачки – 3-4 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сахар – 0,5 ч.л. (по желанию)
- Паприка (хлопья) – 1 ч.л.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Перец черный молотый – по вкусу
- Лавровый лист – 1-2 шт.
- Соль – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
- Зелень – для подачи
Приятного аппетита!
Источник: Кухня наизнанку
