У меня ни один кабачок не пропадает: блюдо, которое "не приедается" - делюсь любимым рецептом

Кабачки – мой личный фаворит! Готова есть их в любом виде и в любое время суток. Сегодня поделюсь еще одним рецептом – тушеные кабачки, которые одинаково вкусны как в горячем, так и в холодном виде.

На закуску, на гарнир, с мясом или с хлебом – универсальное блюдо!

Эти тушеные кабачки – настоящая находка! Они отлично подойдут как самостоятельное блюдо, легкий гарнир к мясу или просто вкусная закуска с кусочком свежего хлеба.

Приготовление:

  1. Подготовка кабачков: Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно 4-5 мм.
  2. Обжаривание: Обжарьте кабачки на небольшом количестве масла до легкой золотистой корочки. Не солите их сразу и не обваливайте в муке! Можно обжарить кабачки и без масла, просто подрумянив на сковороде.
  3. Тушение: Переложите обжаренные кабачки в кастрюлю и слегка присолите.
  4. Готовим заправку: На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Для более насыщенного вкуса можно добавить пол чайной ложки сахара. Добавьте к луку морковь, натертую на крупной терке, и тушите в течение 5 минут. Затем добавьте томатную пасту и немного воды. Вместо томатной пасты можно использовать свежие помидоры.
  5. Специи: Добавьте специи по вкусу. В оригинальном рецепте используется паприка (хлопья), но вы можете экспериментировать с другими приправами. Для любителей чеснока – добавьте 1-2 зубчика измельченного чеснока. Также можно добавить сладкий перец.
  6. Соединяем все вместе: Вылейте заправку в кастрюлю с кабачками и тушите на самом медленном огне в течение 20-25 минут. Можно тушить меньше, если вы любите, чтобы кабачки немного хрустели. Важно, чтобы кабачки не тушились, а томились на медленном огне.
  7. Подача: Подавайте тушеные кабачки, посыпав свежей зеленью.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3-4 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сахар – 0,5 ч.л. (по желанию)
  • Паприка (хлопья) – 1 ч.л.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Лавровый лист – 1-2 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки
  • Зелень – для подачи

Приятного аппетита!

Источник: Кухня наизнанку

