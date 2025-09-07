У меня ни один кабачок не пропадает: блюдо, которое "не приедается" - делюсь любимым рецептом

Кабачки – мой личный фаворит! Готова есть их в любом виде и в любое время суток. Сегодня поделюсь еще одним рецептом – тушеные кабачки, которые одинаково вкусны как в горячем, так и в холодном виде.

На закуску, на гарнир, с мясом или с хлебом – универсальное блюдо!