Что сделать в сентябре, чтобы в декабре зацвел декабрист?

freepik.com

Декабрист, он же шлюмбергера – популярный комнатный цветок, любимый за неприхотливость, красоту и оригинальные цветы. Считается, что его цветение приносит удачу и положительные события в жизнь. Приметы, связанные с цветением декабриста:

Цветение в декабре: Мир, уют и радость в семье.

Мир, уют и радость в семье. Цветение раньше срока: Пополнение в семье.

Пополнение в семье. Цветение в январе или позже: Удача и финансовое благополучие в наступающем году. Однако не все цветоводы могут похвастаться обильным цветением декабриста. Чтобы ваш декабрист порадовал вас яркими цветами зимой, необходимо обеспечить ему правильный уход в сентябре.