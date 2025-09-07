Логотип новостного портала Прогород
Что сделать в сентябре, чтобы в декабре зацвел декабрист?

Декабрист, он же шлюмбергера – популярный комнатный цветок, любимый за неприхотливость, красоту и оригинальные цветы. Считается, что его цветение приносит удачу и положительные события в жизнь.

Приметы, связанные с цветением декабриста:

  • Цветение в декабре: Мир, уют и радость в семье.
  • Цветение раньше срока: Пополнение в семье.
  • Цветение в январе или позже: Удача и финансовое благополучие в наступающем году.

Однако не все цветоводы могут похвастаться обильным цветением декабриста. Чтобы ваш декабрист порадовал вас яркими цветами зимой, необходимо обеспечить ему правильный уход в сентябре.

Что нужно сделать в сентябре для обильного цветения декабриста зимой:

  1. Подкормка: В начале сентября подкормите декабрист калийно-фосфорным удобрением. Лучше использовать специальные составы для суккулентов, которые можно приобрести в цветочном магазине. Альтернативой может стать зола. Разведите коробок золы в 1 литре воды и полейте растение. После этой подкормки прекратите внесение удобрений до весны.
  2. Температурный режим: С началом отопительного сезона температура на подоконниках над батареями повышается, что может помешать цветению. Декабрист формирует бутоны при температуре около 13 градусов. Снимите растение с подоконника и уберите вглубь комнаты или вынесите на утепленный балкон (температура около 10 градусов будет идеальной).
  3. Полив: Сократите полив декабриста до двух раз в месяц, чтобы дать ему отдохнуть и набраться сил для цветения.

Чего нельзя делать с декабристом в сентябре:

  1. Нельзя крутить и переставлять растение: Найдите подходящее место (прохладное, подальше от батареи и от прямых солнечных лучей) и оставьте декабрист в покое.
  2. Нельзя пересаживать растение: Пересадку лучше проводить весной. Крайняя необходимость может оправдать пересадку в сентябре, но цветения в этом году можно не дождаться.
  3. Нельзя обрезать растение: Обрезку проводят весной после цветения или летом. Обрезка в сентябре не даст растению достаточно времени для отращивания новых побегов до начала формирования бутонов.

Соблюдая эти простые правила, вы создадите оптимальные условия для цветения декабриста и сможете наслаждаться его красотой и ароматом в зимние месяцы.

