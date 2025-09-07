Логотип новостного портала Прогород
Зимой себя хвалила за то, что много закрыла: простой способ засолки огурцов без кипятка, без сахара и без уксуса

Этот рецепт засолки огурцов на зиму настолько прост, что вы потратите всего 15 минут своего времени! Попробуйте приготовить хотя бы одну банку – и вы не пожалеете! А зимой будете радоваться хрустящим, плотным и очень вкусным огурчикам, словно только что с грядки.

Личный совет: приготовьте сразу несколько банок! Перваяжды, попробовав этот рецепт, я засолила всего одну банку и потом очень жалела. На следующий год я исправилась и приготовила сразу 8 трехлитровых банок. И зимой себя хвалила за то, что закрыла много!

Этот рецепт рассчитан на трехлитровую банку. В банках меньшего размера солить не рекомендуется, даже если правильно рассчитать количество ингредиентов.

Необходимые ингредиенты на одну 3-литровую банку:

  • Огурцы
  • Черный перец горошком
  • Чеснок (зубчики)
  • Листья хрена
  • Веточки и зонтики укропа
  • Порошок горчицы - 1 ст.л. без горки
  • Соль - 3 ст.л. без горки
  • Вода (около 1,4 литра)

Приготовление:

  1. Огурцы замочите на несколько часов в холодной воде. Кончики обрезать не нужно.
  2. На дно чистой трехлитровой банки уложите приправы: черный перец горошком, чеснок, листья хрена, веточки и зонтики укропа.
  3. Затем плотно уложите огурцы в банку.
  4. Снова добавьте зелень и уложите второй слой огурцов.
  5. Сверху прикройте огурцы листьями хрена.
  6. В отдельной емкости приготовьте рассол: в литре воды растворите горчичный порошок и соль. Тщательно перемешайте.
  7. Залейте рассол в банку с огурцами.
  8. Долейте в банку питьевую воду до верха.
  9. Возьмите воду из скважины, фильтрованную или любую питьевую воду без ненужных примесей. Использовать воду после кипячения не нужно.
  10. Сверху, под крышку, насыпьте еще одну ложку горчицы. Закройте банку пластиковой крышкой.
  11. Поставьте банку в холодное место: в подвал (если он действительно холодный) или в холодильник. Важно не оставлять банку в тепле ни на час!

Важные моменты:

  • В течение первой недели-двух следите за уровнем рассола в банке. Жидкость должна полностью покрывать огурцы. Если рассола стало меньше, долейте воды.
  • Первое время огурцы не меняют цвет, так как быстрого брожения не происходит.
  • Примерно через неделю долейте немного воды.
  • Через неделю снимите пластиковую крышку и накройте банку капроновой крышкой, предварительно промыв ее с содой и подержав около 15-20 секунд в кипящей воде.
  • Наберитесь терпения! Пробовать огурчики можно будет через 2-3 месяца.
  • Примерно через месяц огурцы станут малосольными, но рекомендуется подождать, пока они полностью просолятся и поменяют цвет.

Приятного аппетита!

