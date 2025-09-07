Зимой себя хвалила за то, что много закрыла: простой способ засолки огурцов без кипятка, без сахара и без уксуса

Этот рецепт засолки огурцов на зиму настолько прост, что вы потратите всего 15 минут своего времени! Попробуйте приготовить хотя бы одну банку – и вы не пожалеете! А зимой будете радоваться хрустящим, плотным и очень вкусным огурчикам, словно только что с грядки.

Личный совет: приготовьте сразу несколько банок! Перваяжды, попробовав этот рецепт, я засолила всего одну банку и потом очень жалела. На следующий год я исправилась и приготовила сразу 8 трехлитровых банок. И зимой себя хвалила за то, что закрыла много!