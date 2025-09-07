Зимой себя хвалила за то, что много закрыла: простой способ засолки огурцов без кипятка, без сахара и без уксуса
- 13:15 7 сентября
- Служба новостей
Этот рецепт засолки огурцов на зиму настолько прост, что вы потратите всего 15 минут своего времени! Попробуйте приготовить хотя бы одну банку – и вы не пожалеете! А зимой будете радоваться хрустящим, плотным и очень вкусным огурчикам, словно только что с грядки.
Личный совет: приготовьте сразу несколько банок! Перваяжды, попробовав этот рецепт, я засолила всего одну банку и потом очень жалела. На следующий год я исправилась и приготовила сразу 8 трехлитровых банок. И зимой себя хвалила за то, что закрыла много!
Этот рецепт рассчитан на трехлитровую банку. В банках меньшего размера солить не рекомендуется, даже если правильно рассчитать количество ингредиентов.
Необходимые ингредиенты на одну 3-литровую банку:
- Огурцы
- Черный перец горошком
- Чеснок (зубчики)
- Листья хрена
- Веточки и зонтики укропа
- Порошок горчицы - 1 ст.л. без горки
- Соль - 3 ст.л. без горки
- Вода (около 1,4 литра)
Приготовление:
- Огурцы замочите на несколько часов в холодной воде. Кончики обрезать не нужно.
- На дно чистой трехлитровой банки уложите приправы: черный перец горошком, чеснок, листья хрена, веточки и зонтики укропа.
- Затем плотно уложите огурцы в банку.
- Снова добавьте зелень и уложите второй слой огурцов.
- Сверху прикройте огурцы листьями хрена.
- В отдельной емкости приготовьте рассол: в литре воды растворите горчичный порошок и соль. Тщательно перемешайте.
- Залейте рассол в банку с огурцами.
- Долейте в банку питьевую воду до верха.
- Возьмите воду из скважины, фильтрованную или любую питьевую воду без ненужных примесей. Использовать воду после кипячения не нужно.
- Сверху, под крышку, насыпьте еще одну ложку горчицы. Закройте банку пластиковой крышкой.
- Поставьте банку в холодное место: в подвал (если он действительно холодный) или в холодильник. Важно не оставлять банку в тепле ни на час!
Важные моменты:
- В течение первой недели-двух следите за уровнем рассола в банке. Жидкость должна полностью покрывать огурцы. Если рассола стало меньше, долейте воды.
- Первое время огурцы не меняют цвет, так как быстрого брожения не происходит.
- Примерно через неделю долейте немного воды.
- Через неделю снимите пластиковую крышку и накройте банку капроновой крышкой, предварительно промыв ее с содой и подержав около 15-20 секунд в кипящей воде.
- Наберитесь терпения! Пробовать огурчики можно будет через 2-3 месяца.
- Примерно через месяц огурцы станут малосольными, но рекомендуется подождать, пока они полностью просолятся и поменяют цвет.
Приятного аппетита!
Источник: Кухня наизнанку
Читайте также:
- Большие деньги и новая работа: Василиса Володина указала на единственный знак, чья жизнь круто преобразится с 3 сентября
- Сбудутся все мечты: Тамара Глоба назвала 3 знака, чьи желания осуществятся в начале сентября
- Просто взбиваем и запекаем: готовим невероятно сочный сырный пирог за 30 минут
- Когда пятый - лишний: как одинокая мама с двумя детьми испортила поездку в поезде всем соседям по купе
- Моя жена всегда ездила в один и тот же отель Египта. Теперь я понял почему и к кому