Для чего опытные хозяйки покупают много соды и забивают ей всю морозилку

Вы наверняка замечали у запасливых хозяек пачки соды в морозильной камере. А зачем? Неужели только для выпечки? Оказывается, сода – это универсальный помощник в быту, и опытные домохозяйки давно оценили её многофункциональность, особенно в уходе за холодильником и морозилкой. Давайте разберемся, зачем же они хранят соду в морозильной камере и как это может пригодиться вам.

Магия соды: от кулинарии до чистоты и свежести