Трачу пять минут своего времени, а мясо получается как в ресторане: в два раза вкуснее, чем жареное - и без грязной посуды
- 09:20 7 сентября
- Служба новостей
Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто ценит свое время и любит вкусное, сочное мясо. Приготовление не требует особых усилий и занимает минимум времени. Идеально подходит как для горячего ужина, так и для перекуса в дороге.
Горячее – сразу к столу, холодное – в дорогу!
Мясо, приготовленное по этому рецепту, вкусно как в горячем виде, сразу после приготовления, так и в холодном. Остудите его, нарежьте ломтиками и сделайте бутерброды или просто сложите в контейнер для перекуса в дороге – настоящее объедение! Главное – мясо всегда остается сочным и ароматным.
Любое мясо – под силу!
Этот способ подходит для приготовления любого вида мяса, но чаще всего используют курицу или индейку. Они быстро готовятся и пользуются неизменной популярностью.
Простой и быстрый рецепт приготовления сочной индейки:
Сегодня приготовим филе бедра индейки. Мясо даже не нужно нарезать на порционные куски. Просто хорошо промойте его под проточной водой и тщательно просушите бумажными полотенцами.
Не мыть мясо – это миф?
Недавно возник спор о том, нужно ли мыть мясо перед приготовлением. На вопрос "Почему?" вразумительного ответа так и не последовало. Как можно принести мясо из магазина и сразу начать готовить, не промыв его? Если у вас есть информация на этот счет, пожалуйста, поделитесь в комментариях!
Маринование – дело нескольких минут:
Выложите филе индейки в миску, добавьте пару столовых ложек растительного масла и адыгейскую соль. Тщательно перемешайте, чтобы мясо равномерно покрылось маринадом. Вместо адыгейской соли можно использовать обычную соль и любые любимые специи.
Адыгейская соль – секрет вкуса!
Если вы еще не пробовали готовить с адыгейской солью, обязательно попробуйте! Она значительно экономит время и делает блюда невероятно вкусными.
Заворачиваем в пергамент – сохраняем сочность!
- Выложите кусок мяса на лист пергаментной бумаги.
- Можно обойтись и без миски: прямо на пергаменте добавьте масло, соль и специи, затем натрите ими мясо со всех сторон.
- Заверните мясо в пергамент, сформировав "конвертик".
- Выложите конвертики на противень.
Забываем про мясо на 40 минут!
Поместите противень в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
Вуаля! Сочное мясо готово!
Весь сок остается внутри пергамента, благодаря чему мясо получается поджаренным снаружи и невероятно сочным внутри.
Полезный совет: Весь процесс приготовления займет всего 5 минут вашего времени!
В видео, упомянутом автором, представлен этот рецепт и еще 4 простых способа приготовления мяса, которые точно придутся вам по вкусу.
Источник: Кухня наизнанку
