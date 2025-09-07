Как я заворачиваю голубцы новым способом: друзья, кто видел, делают теперь так же

Хотите удивить своих близких необычным блюдом? Предлагаем вам попробовать оригинальный рецепт голубцов с гречкой в форме "улиток"! Ваши дети будут в восторге, а праздничный стол заиграет новыми красками.

"Улитки" не только выглядят аппетитно, но и обладают неповторимым вкусом. Гречневая крупа прекрасно сочетается с куриным филе, а нежная капуста идеально дополняет начинку.

Гречку тщательно промойте под проточной водой, а затем залейте кипятком. Посолите, доведите до кипения и проварите всего 1-2 минуты. Снимите с огня и дайте постоять под крышкой 4-5 минут. После этого слейте воду. Важно не доводить гречку до полной готовности, она должна остаться немного твердой.

Приготовление фарша:

Куриное филе измельчите в блендере до состояния фарша. Смешайте его с подготовленной гречневой крупой. Если вы не любите куриное филе, можете использовать любой другой фарш на ваш вкус. Для вегетарианского варианта замените мясо на обжаренные грибы - получится не менее вкусно, особенно в пост! Посолите и поперчите фарш по вкусу.

Подготовка капусты:

Капусту можно подготовить любым удобным для вас способом. Вы можете отварить ее в кастрюле, как обычно, или воспользоваться способом приготовления капусты для голубцов в духовке. Для этого аккуратно разделите кочан на листья, разрежьте каждый лист пополам и вырежьте твердую часть у основания.

Формирование "улиток":

Выложите небольшое количество начинки на край капустного листа. Сверните лист в плотную трубочку. Затем сверните трубочку в форме спирали, чтобы получилась "улитка".

Хоть этот способ и не назовешь самым быстрым, зато результат получается очень эффектным. Ваши "улитки" обязательно привлекут внимание гостей на праздничном столе!

Тушение голубцов:

На дно кастрюли или сотейника выложите несколько капустных листьев, чтобы голубцы не пригорели. Плотно уложите голубцы "улитки" на капустные листья. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте к луку натертую на крупной терке морковь и обжаривайте вместе в течение 4-5 минут. Залейте овощи томатным соком и тушите на медленном огне еще несколько минут. Залейте полученной заливкой голубцы. Если соуса недостаточно, добавьте еще стакан кипятка, чтобы жидкость почти покрывала голубцы. Тушите голубцы на самом медленном огне до готовности (время зависит от капусты). Иногда достаточно 20 минут, а иногда требуется около часа.

Подача:

Подавайте голубцы "улитки" горячими, со сметаной. Это очень вкусно и сытно!

Ингредиенты:

Капуста

Куриное филе – 500 г

Гречневая крупа – 160 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Томатный сок – 2 стакана

Перец черный молотый

Соль

