Как я заворачиваю голубцы новым способом: друзья, кто видел, делают теперь так же
- 08:15 7 сентября
- Служба новостей
Хотите удивить своих близких необычным блюдом? Предлагаем вам попробовать оригинальный рецепт голубцов с гречкой в форме "улиток"! Ваши дети будут в восторге, а праздничный стол заиграет новыми красками.
Секрет популярности:
"Улитки" не только выглядят аппетитно, но и обладают неповторимым вкусом. Гречневая крупа прекрасно сочетается с куриным филе, а нежная капуста идеально дополняет начинку.
Подготовка гречки:
Гречку тщательно промойте под проточной водой, а затем залейте кипятком. Посолите, доведите до кипения и проварите всего 1-2 минуты. Снимите с огня и дайте постоять под крышкой 4-5 минут. После этого слейте воду. Важно не доводить гречку до полной готовности, она должна остаться немного твердой.
Приготовление фарша:
Куриное филе измельчите в блендере до состояния фарша. Смешайте его с подготовленной гречневой крупой. Если вы не любите куриное филе, можете использовать любой другой фарш на ваш вкус. Для вегетарианского варианта замените мясо на обжаренные грибы - получится не менее вкусно, особенно в пост! Посолите и поперчите фарш по вкусу.
Подготовка капусты:
Капусту можно подготовить любым удобным для вас способом. Вы можете отварить ее в кастрюле, как обычно, или воспользоваться способом приготовления капусты для голубцов в духовке. Для этого аккуратно разделите кочан на листья, разрежьте каждый лист пополам и вырежьте твердую часть у основания.
Формирование "улиток":
- Выложите небольшое количество начинки на край капустного листа.
- Сверните лист в плотную трубочку.
- Затем сверните трубочку в форме спирали, чтобы получилась "улитка".
Хоть этот способ и не назовешь самым быстрым, зато результат получается очень эффектным. Ваши "улитки" обязательно привлекут внимание гостей на праздничном столе!
Тушение голубцов:
- На дно кастрюли или сотейника выложите несколько капустных листьев, чтобы голубцы не пригорели.
- Плотно уложите голубцы "улитки" на капустные листья.
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности.
- Добавьте к луку натертую на крупной терке морковь и обжаривайте вместе в течение 4-5 минут.
- Залейте овощи томатным соком и тушите на медленном огне еще несколько минут.
- Залейте полученной заливкой голубцы. Если соуса недостаточно, добавьте еще стакан кипятка, чтобы жидкость почти покрывала голубцы.
- Тушите голубцы на самом медленном огне до готовности (время зависит от капусты). Иногда достаточно 20 минут, а иногда требуется около часа.
Подача:
Подавайте голубцы "улитки" горячими, со сметаной. Это очень вкусно и сытно!
Ингредиенты:
- Капуста
- Куриное филе – 500 г
- Гречневая крупа – 160 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Томатный сок – 2 стакана
- Перец черный молотый
- Соль
