Кабачковая икра «По-советски» — тот самый, настоящий вкус из детства! В этом рецепте нет ничего лишнего

История кабачковой икры берет свое начало в глубине народных традиций. Это блюдо, рожденное из желания сохранить щедрый летний урожай овощей на долгие зимние месяцы. С течением времени простой рецепт претерпел множество изменений и усовершенствований, результатом чего стало разнообразие вариаций, отличающихся по составу ингредиентов и способу приготовления.

Кабачковая икра – универсальное блюдо, которое можно использовать в самых разных кулинарных амплуа. Она прекрасна как самостоятельное блюдо, отличный гарнир или аппетитная закуска. Ее универсальность и способность гармонично сочетаться с различными продуктами делают ее незаменимой на любом столе.

В качестве закуски кабачковую икру обычно подают с кусочками свежего хлеба, хрустящими гренками или солеными крекерами. Это простой, быстрый и очень вкусный способ перекусить или предложить гостям легкое угощение перед подачей основного блюда.

Рецепт классической кабачковой икры:

Ингредиенты:

  • Кабачки очищенные — 5 кг;
  • Томатная паста — 500 г;
  • Сахар — 200 г;
  • Соль — 2 ст.л.;
  • Чеснок — 100 г;
  • Уксус 70% — 1 ст.л.

Приготовление:

  1. Кабачки тщательно очистить от кожуры и пропустить через мясорубку. Зубчики чеснока пропустить через пресс и добавить к полученной кабачковой массе.
  2. Выложить кабачковую смесь в большую кастрюлю или казан вместе с томатной пастой. Добавить сахар и соль, тщательно перемешать все ингредиенты. Варить смесь на медленном огне в течение 2 часов, периодически помешивая, чтобы избежать пригорания.
  3. По истечении 2 часов измельчить массу до однородного состояния с помощью погружного блендера. Затем влить уксус и тщательно перемешать. Варить полученную массу еще 5 минут, после чего разложить горячую икру по стерилизованным банкам и герметично закрыть крышками.

