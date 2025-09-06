Кабачковая икра «По-советски» — тот самый, настоящий вкус из детства! В этом рецепте нет ничего лишнего
- 00:20 7 сентября
- Служба новостей
История кабачковой икры берет свое начало в глубине народных традиций. Это блюдо, рожденное из желания сохранить щедрый летний урожай овощей на долгие зимние месяцы. С течением времени простой рецепт претерпел множество изменений и усовершенствований, результатом чего стало разнообразие вариаций, отличающихся по составу ингредиентов и способу приготовления.
Кабачковая икра – универсальное блюдо, которое можно использовать в самых разных кулинарных амплуа. Она прекрасна как самостоятельное блюдо, отличный гарнир или аппетитная закуска. Ее универсальность и способность гармонично сочетаться с различными продуктами делают ее незаменимой на любом столе.
В качестве закуски кабачковую икру обычно подают с кусочками свежего хлеба, хрустящими гренками или солеными крекерами. Это простой, быстрый и очень вкусный способ перекусить или предложить гостям легкое угощение перед подачей основного блюда.
Рецепт классической кабачковой икры:
Ингредиенты:
- Кабачки очищенные — 5 кг;
- Томатная паста — 500 г;
- Сахар — 200 г;
- Соль — 2 ст.л.;
- Чеснок — 100 г;
- Уксус 70% — 1 ст.л.
Приготовление:
- Кабачки тщательно очистить от кожуры и пропустить через мясорубку. Зубчики чеснока пропустить через пресс и добавить к полученной кабачковой массе.
- Выложить кабачковую смесь в большую кастрюлю или казан вместе с томатной пастой. Добавить сахар и соль, тщательно перемешать все ингредиенты. Варить смесь на медленном огне в течение 2 часов, периодически помешивая, чтобы избежать пригорания.
- По истечении 2 часов измельчить массу до однородного состояния с помощью погружного блендера. Затем влить уксус и тщательно перемешать. Варить полученную массу еще 5 минут, после чего разложить горячую икру по стерилизованным банкам и герметично закрыть крышками.
