Выливаю под розы в сентябре остатки ароматного настоя с кухни — и кусты зимуют без укрытия, не вымерзая даже в суровые морозы

Выливаю под розы в сентябре остатки ароматного настоя с кухни — и кусты зимуют без укрытия, не вымерзая даже в суровые морозыФото из архива редакции

Сентябрь – время, когда розы готовятся ко сну и набирают устойчивость к холодам. Правильная подготовка в этот период гарантирует, что даже без толстого слоя укрытия ваши кусты переживут зиму и весной с новой силой пойдут в рост.

Оказывается, обычный натуральный кофе без добавок может стать вашим незаменимым помощником в этом деле. Остатки заваренного кофе, включая гущу и слабый настой, отлично подходят для укрепления корневой системы роз.

Кофейная гуща выполняет сразу несколько важных функций: она слегка подкисляет почву, отпугивает почвенных вредителей, останавливает развитие грибков и стимулирует активность дождевых червей. В результате почва вокруг корней становится более "живой" и рыхлой, создавая благоприятные условия для подготовки растения к зиме. Особенно это ценно для участков с нейтральной или щелочной почвой, где розам часто не хватает кислой среды.

Применять кофейное удобрение очень просто: добавьте 2-3 столовые ложки кофейной гущи или остатки некрепкого кофе в ведро воды, тщательно перемешайте и полейте этой смесью прикорневую зону каждого куста. Достаточно одной такой подкормки в сентябре, желательно в сухой день, когда земля еще не остыла.

Весной вы заметите, что розы, получившие такую "кофейную" поддержку, дают более сильные ростки, меньше подвержены выпреванию и быстрее развиваются. Этот обычный напиток с вашей кухни неожиданно превращается в ценный инструмент для ухода за садом, пишет kamchatkamedia.ru.

