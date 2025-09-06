Выливаю под розы в сентябре остатки ароматного настоя с кухни — и кусты зимуют без укрытия, не вымерзая даже в суровые морозы

Сентябрь – время, когда розы готовятся ко сну и набирают устойчивость к холодам. Правильная подготовка в этот период гарантирует, что даже без толстого слоя укрытия ваши кусты переживут зиму и весной с новой силой пойдут в рост.

Оказывается, обычный натуральный кофе без добавок может стать вашим незаменимым помощником в этом деле. Остатки заваренного кофе, включая гущу и слабый настой, отлично подходят для укрепления корневой системы роз.