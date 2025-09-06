7 примеров, когда вы напрасно пишете слова с заглавной буквы
- 20:07 6 сентября
- Служба новостей
Мы все знаем, что заглавные буквы в русском языке используются не просто так, однако в последнее время наблюдается тенденция к их чрезмерному употреблению. Это небрежность или новая мода? Давайте разберемся с семью распространенными случаями, когда заглавная буква неуместна, но её упорно ставят.
1. Названия событий и праздников
Это, пожалуй, самая популярная ошибка. Многие пишут "С Днём Рождения", но правильно – "с днём рождения". Со строчной буквы пишем:
- день открытых дверей
- день пограничника
- день рождения
Заглавная буква нужна только в начале предложения.
- Во вторник в школе день открытых дверей.
- День открытых дверей прошел успешно.
- С днём рождения, мама!
- Приглашаю на день рождения.
2. "ТОП" рейтингов
Рейтинги сегодня повсюду, и часто их верхние строчки называют "топами". Пишем "топ" со строчной буквы, если это не начало предложения и не заголовок. Слово "топ" - синоним к слову "рейтинг", которое мы не пишем с заглавной буквы.
- Опубликовала в блоге топ-3 любимых блюд гостей ресторана.
- Топ-5 самых продаваемых книг месяца.
3. Интернет
Раньше это слово писали с прописной буквы, но теперь Институт русского языка РАН рекомендует писать его со строчной. Интернет - такое же существительное, как "телевидение" или "телефон". Также со строчной буквы пишутся производные слова: интернет-магазин, интернет-опрос.
Исключение: "Рунет", "Сеть" (в значении названия интернет-ресурса) и "Дзен" (как название платформы) всегда с прописной.
4. Стороны света
Стороны света и направления всегда пишутся со строчной буквы:
- Едем на юг.
- В лесу легко определить север.
- Живу на северо-востоке Москвы.
С прописной – только если речь идет о территориальном признаке:
- Институт стран Востока объявляет набор.
- Западная Европа.
5. Прилагательные от имен собственных на "-ск-" и "-инск-"
Прилагательные, образованные от имен собственных с суффиксами -овск- (-евск-) или -инск-, пишутся со строчной буквы: тургеневская девушка, чеховские рассказы. В наречиях, образованных от фамилий, также пишется строчная буква: по-чеховски, по-суворовски. И во фразеологизмах: троянский конь, дамоклов меч, танталовы муки.
С прописной буквы пишутся только прилагательные, указывающие на принадлежность конкретному лицу и образованные с помощью суффиксов -ов- (-ев-), -ин-: Далев словарь, Маринина туфля.
6. Вселенная
Слово "Вселенная" с заглавной буквы пишется только как термин, обозначающий космос, весь мир. В остальных случаях – со строчной.
- У каждого своя вселенная.
- Из-за постоянных изменений, изучение Вселенной - сложный процесс.
7. Бог
Согласно правилам русской орфографии и пунктуации, слова "Бог", "Господь", "Богородица" рекомендуется писать с заглавной буквы независимо от отношения к религии. Также с прописной пишутся и прилагательные, образованные от этих слов (Божий).
Во множественном числе, в переносном значении, в разговорной речи, не связанной с религией, в повседневных (не церковных) выражениях эти слова пишутся со строчной буквы: боги Древней Греции, бог охоты, божественная красота, бог его знает, ей-богу.
Читайте также:
- Большие деньги и новая работа: Василиса Володина указала на единственный знак, чья жизнь круто преобразится с 3 сентября
- Сбудутся все мечты: Тамара Глоба назвала 3 знака, чьи желания осуществятся в начале сентября
- Просто взбиваем и запекаем: готовим невероятно сочный сырный пирог за 30 минут
- Когда пятый - лишний: как одинокая мама с двумя детьми испортила поездку в поезде всем соседям по купе
- Моя жена всегда ездила в один и тот же отель Египта. Теперь я понял почему и к кому