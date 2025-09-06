7 примеров, когда вы напрасно пишете слова с заглавной буквы

Мы все знаем, что заглавные буквы в русском языке используются не просто так, однако в последнее время наблюдается тенденция к их чрезмерному употреблению. Это небрежность или новая мода? Давайте разберемся с семью распространенными случаями, когда заглавная буква неуместна, но её упорно ставят.

Это, пожалуй, самая популярная ошибка. Многие пишут "С Днём Рождения", но правильно – "с днём рождения". Со строчной буквы пишем:

Во вторник в школе день открытых дверей.

День открытых дверей прошел успешно.

С днём рождения, мама!

Приглашаю на день рождения.

2. "ТОП" рейтингов

Рейтинги сегодня повсюду, и часто их верхние строчки называют "топами". Пишем "топ" со строчной буквы, если это не начало предложения и не заголовок. Слово "топ" - синоним к слову "рейтинг", которое мы не пишем с заглавной буквы.

Опубликовала в блоге топ-3 любимых блюд гостей ресторана.

Топ-5 самых продаваемых книг месяца.

3. Интернет

Раньше это слово писали с прописной буквы, но теперь Институт русского языка РАН рекомендует писать его со строчной. Интернет - такое же существительное, как "телевидение" или "телефон". Также со строчной буквы пишутся производные слова: интернет-магазин, интернет-опрос.

Исключение: "Рунет", "Сеть" (в значении названия интернет-ресурса) и "Дзен" (как название платформы) всегда с прописной.

4. Стороны света

Стороны света и направления всегда пишутся со строчной буквы:

Едем на юг.

В лесу легко определить север.

Живу на северо-востоке Москвы.

С прописной – только если речь идет о территориальном признаке:

Институт стран Востока объявляет набор.

Западная Европа.

5. Прилагательные от имен собственных на "-ск-" и "-инск-"

Прилагательные, образованные от имен собственных с суффиксами -овск- (-евск-) или -инск-, пишутся со строчной буквы: тургеневская девушка, чеховские рассказы. В наречиях, образованных от фамилий, также пишется строчная буква: по-чеховски, по-суворовски. И во фразеологизмах: троянский конь, дамоклов меч, танталовы муки.

С прописной буквы пишутся только прилагательные, указывающие на принадлежность конкретному лицу и образованные с помощью суффиксов -ов- (-ев-), -ин-: Далев словарь, Маринина туфля.

6. Вселенная

Слово "Вселенная" с заглавной буквы пишется только как термин, обозначающий космос, весь мир. В остальных случаях – со строчной.

У каждого своя вселенная.

Из-за постоянных изменений, изучение Вселенной - сложный процесс.

7. Бог

Согласно правилам русской орфографии и пунктуации, слова "Бог", "Господь", "Богородица" рекомендуется писать с заглавной буквы независимо от отношения к религии. Также с прописной пишутся и прилагательные, образованные от этих слов (Божий).

Во множественном числе, в переносном значении, в разговорной речи, не связанной с религией, в повседневных (не церковных) выражениях эти слова пишутся со строчной буквы: боги Древней Греции, бог охоты, божественная красота, бог его знает, ей-богу.

Читайте также: