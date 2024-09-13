В Сыктывкаре сотрудники ГИБДД вновь будут ловить нетрезвых водителей

В период с 13 по 16 сентября 2024 года сыктывкарская госавтоинспекция запланировала рейды, направленные на предотвращение ДТП с участием водителей под влиянием алкоголя. Дополнительные экипажи ГИБДД будут патрулировать улицы, уделяя особое внимание серьезным нарушениям правил дорожного движения. Операция "Нетрезвый водитель" начнётся именно в эти дни.

Сотрудники полиции будут останавливать автомобили и оценивать состояние каждого водителя. Если у водителя не будет выявлено признаков опьянения, запаха алкоголя, неадекватного поведения или нарушений ПДД, то ему будет разрешено продолжить движение без задержек.

Автоинспекция Сыктывкара напоминает о последствиях управления автомобилем в состоянии опьянения. В соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, за данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Если водителя повторно поймают на вождении в нетрезвом виде, ему грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до 2 лет и запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.