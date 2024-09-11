В Сыктывкаре более 50% работников хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю
- 13:16 11 сентября
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- Инесса Богатая
В прошлом году три из десяти компаний столкнулись с запросами соискателей на работу по сокращенной рабочей неделе. Опрос сервиса SuperJob включал мнения экономически активных граждан и работодателей из Сыктывкара.
Об этом сообщает издание "Комиинформ".
Среди сыктывкарцев, работающих полный день по стандартному графику (5 дней в неделю, 40 часов), 55% хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Чаще всего желание сократить рабочее время выражают бухгалтеры, инженеры и юристы. Против этой идеи выступает каждый пятый опрошенный, в основном из-за финансовых причин: "Ведь платить будут меньше!"
С возрастом желание снизить количество рабочих дней уменьшается: среди опрошенных младше 34 лет таких 70%, тогда как среди старше 45 лет — 51%.
Среди граждан с доходом от 100 тысяч рублей в месяц 52% выразили желание поработать по четырехдневной неделе, тогда как среди тех, кто зарабатывает меньше, таковых 60%.
За последний год 29% работодателей имели дело с соискателями, желающими работать по сокращенной неделе. С запросами на четырехдневную неделю обращались представители различных профессий: не только учителя и врачи, но и офисные сотрудники — бухгалтеры, финансовые аналитики, снабженцы, инженеры-конструкторы, архитекторы, а также обслуживающий персонал (уборщики, дворники).