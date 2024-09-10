В Сыктывкаре построят еще один многоквартирный дом на улице Морозова

В Сыктывкаре на пустующем участке возле улицы Морозова появится новый жилой дом. Сегодня депутаты города на заседании постоянных комиссий рассмотрели соответствующие подготовительные документы. Об этом сообщает издание "Комиинформ".

Для возведения дома выделен пустырь между Сыктывкарским автомеханическим техникумом и Общежитием №3 по адресу ул. Морозова, 124а. В данный момент категория этих земель не позволяет жилищное строительство. Проект предполагает внести изменения и перевести часть территории из зоны объектов образования О-2.2 в зону жилой застройки Ж-2 (среднеэтажные дома от 5 до 8 этажей, включая мансарды), сохраняя начальную зону в измененных границах.