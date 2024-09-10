В Сыктывкаре продолжается благоустройство "Яблоневой аллеи"
- 20:45 10 сентября
- 0+
- Инесса Богатая
Администрация города Сыктывкара сообщила о текущем прогрессе в благоустройстве яблоневой аллеи. Согласно информации от пресс-службы мэрии, в настоящее время осуществляется укладка новой брусчатки и создание пешеходных дорожек.
Также добавим, что в рамках программы "ФКГС" на аллее появятся обновленные прогулочные дорожки, установят кубообразные сидения и качели. Кроме того, будут смонтированы стильные светильники для освещения в вечернее время, а также арт-объект в виде скамьи с медными шарами, имитирующими яблоки, что станет "изюминкой" аллеи, и скамейки с урнами.
Кстати, также дополним, что со стороны домов по адресам ул. Ленина, 28 и ул. Красных Партизан, 42, демонтировали бордюры и старое покрытие пешеходной зоны на ул. Ленина. Также отметим, что в этом районе, примыкающем к основной части реконструкции, будет произведен ремонт тротуара.
Подчеркнем, особое внимание подрядная организация уделит озеленению: старые яблони заменят новыми саженцами, также высадят черемуху, барбарис, березы, сосны и клены. Вместо обычного газона устраивают луговой, что придаст территории более естественный вид.