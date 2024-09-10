В Сыктывкаре продолжается благоустройство "Яблоневой аллеи"

Администрация города Сыктывкара сообщила о текущем прогрессе в благоустройстве яблоневой аллеи. Согласно информации от пресс-службы мэрии, в настоящее время осуществляется укладка новой брусчатки и создание пешеходных дорожек.

Также добавим, что в рамках программы "ФКГС" на аллее появятся обновленные прогулочные дорожки, установят кубообразные сидения и качели. Кроме того, будут смонтированы стильные светильники для освещения в вечернее время, а также арт-объект в виде скамьи с медными шарами, имитирующими яблоки, что станет "изюминкой" аллеи, и скамейки с урнами.